El Infoca controla con rapidez un conato de incendio declarado en la zona de la Campiñuela de Córdoba

El Infoca ha logrado controlar con rapidez, en menos de una hora, un conato de incendio declarado en la zona de la Campiñuela, que se ubica entre Fátima, el polígono de Los Pedroches y el Parque Científico de Rabanales. Según explican fuentes del Infoca a este periódico, el fuego comenzó a las 15.38 horas y quedó controlado a las 16.30 horas.

Vista de la zona donde se ha declarado el conato de incendio, en la Campiñuela de Córdoba. / Visor de Incendios Forestales de Andalucía.

Menos de una hectárea afectada, aunque continúan las labores de extinción

En concreto, ha ardido menos de una hectárea gracias al trabajo desarrollado por un grupo de bomberos forestales con el apoyo de un vehículo autobomba. Efectivos del Infoca continúan trabajando en la zona para lograr la extinción total de las llamas, lo que se espera que ocurra a lo largo de la tarde.