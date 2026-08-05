El hospital Reina Sofía de Córdoba realiza 16 obras de mejora durante el verano para minimizar el impacto en la asistencia a los pacientes

El hospital Reina Sofía de Córdoba está desarrollando estos meses de verano varias obras de reforma y adecuación con un presupuesto de 886.325 euros. Según informa la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en una nota de prensa, el centro sanitario concentra la mayoría de las intervenciones en el periodo estival para "minimizar las molestias a pacientes, profesionales y familiares".

En total, la planificación incluye 16 actuaciones entre el hospital general, el hospital provincial, el hospital Los Morales y el edificio de consultas externas. Se realizarán adaptaciones de espacios, ampliación de unidades, mejora de la accesibilidad y reorganización de zonas de trabajo.

Dos quirófanos acaparan la inversión más importante

Dos quirófanos, los números 1 y 2, situados en la primera planta del hospital general, acaparan la inversión más importante, ya que se les colocará nuevos equipamientos. En total son 477.496 euros de inversión para "adecuar las instalaciones del bloque quirúrgico a las exigencias técnicas de los nuevos dispositivos".

Un trabajador en una de las obras de verano que se realizan en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

El director gerente del hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, señala que las intervenciones buscan "adaptar los espacios" del hospital a la "evolución de la tecnología, los modelos de atención y las necesidades de pacientes y profesionales".

Nuevos proyectos asistenciales y reorganización de las dependencias

Una parte de las obras permitirá avanzar en proyectos "estratégicos" que llevarán a una reorganización de las dependencias actuales. Así, en las consultas externas, el espacio antes destinado a la biblioteca acogerá ahora la unidad de atención al profesional, una intervención con un presupuesto de 91.200 euros. También se liberará espacio para una futura unidad de terapias avanzadas.

También se reorganizarán dos nuevos espacios del hospital general para los despachos de las supervisoras de guardia y de las enfermeras de enlace, con un coste de 131.200 euros. Mientras, en el hospital Los Morales, se destinarán 93.306 euros para adecuar un nuevo taller de mantenimiento.

Uno de los espacios afectados por las obras de verano en el hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

El centro sanitario agradece la colaboración

La programación se completa con varias pequeñas reformas que ordenarán circuitos, ampliarán la capacidad de trabajo y permitirán un mejor aprovechamiento de los espacios.

En la nota, el hospital Reina Sofía "agradece la colaboración de pacientes, familiares y profesionales" durante el desarrollo de los trabajos.