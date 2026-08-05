Sucesos
La Guardia Civil interviene medio millar de plantas de marihuana y detiene a tres personas en la zona del aeropuerto de Córdoba
El Instituto armado atribuye a los arrestados presuntos delitos de defraudación eléctrica, tráfico de droga y tenencia ilícita de armas, pero la operación continúa en explotación
La Guardia Civil de Córdoba ha intervenido medio millar de plantas de marihuana y ha detenido a tres individuos durante una operación que está desarrollando este miércoles en las inmediaciones del aeropuerto de Córdoba. La actuación continúa abierta y fuentes del Instituto armado avanzan que no se descartan nuevas detenciones.
A los tres detenidos se les atribuye, inicialmente, la presunta comisión de los delitos de defraudación de fluido eléctrico, tráfico de droga y tenencia ilícita de armas. Fuentes judiciales informan a este periódico de que los agentes habrían realizado registros de inmuebles durante esta mañana. Fruto de esta intervención, los resultados más relevantes hasta el momento son el arresto de tres personas y la incautación de un cultivo de droga.
La operación continúa en explotación
Como se indica, la Guardia Civil confirma que la operación continúa en explotación, por lo que en las próximas horas podría trascender más información sobre el lugar donde han ocurrido los hechos (en la zona se ubican diferentes parcelaciones), los presuntos delitos cometidos y el balance de las actuaciones.
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