Los fallecidos en Córdoba el miércoles 5 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este juevs, 6 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Marta Hidalgo González

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Emilio González Román

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.