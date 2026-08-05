Cruz Roja refuerza su apoyo a personas sin hogar en Córdoba ante las olas de calor

Las sucesivas olas de calor registradas este verano en Córdoba han vuelto a evidenciar la especial vulnerabilidad de las personas que viven en la calle. Ante esta situación, Cruz Roja ha reforzado la actividad de su Unidad de Emergencia Social (UES), un dispositivo formado íntegramente por personas voluntarias que recorre la ciudad varias noches a la semana para ofrecer atención básica, acompañamiento y apoyo.

El equipo sale a las calles de la capital los martes, jueves y domingos por la noche. En cada intervención distribuye alimentos, bebidas y productos de primera necesidad, al tiempo que mantiene un contacto cercano con las personas sin hogar para conocer sus necesidades, hacer seguimiento de su situación e informarles sobre los recursos sociales a los que pueden acceder.

Cada salida permite atender a unas 70 personas

Con la llegada del verano, la organización adapta el contenido de los repartos para responder a los efectos del calor extremo. Así, junto a otros productos básicos, se entregan agua, leche, fruta fresca y gazpacho, alimentos especialmente adecuados para ayudar a combatir las altas temperaturas. En las últimas semanas, cada salida ha permitido atender a alrededor de 70 personas.

"Las olas de calor tienen un impacto especialmente duro en quienes viven a la intemperie. Cuando las temperaturas se mantienen durante días en niveles extremos, aumentan los riesgos para la salud y se agravan situaciones de vulnerabilidad que ya son muy complejas. Por eso es fundamental que, como sociedad, no nos olvidemos de estas personas y mantengamos el apoyo durante el verano, y durante todo el año", explica Eva Arévalo, técnica de atención a personas sin hogar de Cruz Roja en Córdoba.

Atención de los voluntarios de Cruz Roja. / CÓRDOBA

Hay que recordar que, a finales de julio, una persona sin hogar de 62 años fue hallada sin vida en la plaza de la Corredera, donde llevaba meses viviendo bajo un soportal junto al mercado. El hombre, que no presentaba signos de violencia y cuyo fallecimiento fue atribuido a causas naturales, había rechazado el día anterior ser atendido por los servicios sanitarios pese a que varias personas de la zona habían advertido del deterioro de su estado de salud. El caso volvió a poner el foco en la vulnerabilidad de quienes viven en la calle, especialmente durante los episodios de altas temperaturas.

La entidad recuerda que detrás de cada intervención hay historias marcadas por la precariedad económica, la ausencia de redes familiares o sociales, los problemas de salud o la pérdida de la vivienda, circunstancias que pueden desembocar en situaciones de exclusión social severa. Más allá del reparto de alimentos y bebidas, el trabajo del voluntariado busca generar un vínculo de confianza que facilite el acceso de estas personas a los recursos de atención social y a procesos de inclusión.

Más de medio centenar de voluntarios

Actualmente, más de medio centenar de personas voluntarias forman parte de la Unidad de Emergencia Social, un proyecto que se desarrolla de manera coordinada con las entidades que integran la Red Cohabita de atención a personas sin hogar, entre ellas Adeat, Fundación Prolibertas, Cáritas, Fundación Don Bosco, Hogar Sí y el Ayuntamiento de Córdoba.