De 37 a 41 grados en 48 horas: la Aemet avisa de un brusco repunte térmico para Córdoba

Cuenta atrás para el final de la tregua térmica en Córdoba, que pasará en apenas dos días de una máxima soportable de 37 grados a superar la barrera de los 40 °C a partir del viernes. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que este repunte térmico se producirá en apenas 48 horas y de forma gradual, con un primer aumento de las máximas este jueves, para anclarse en el calor sofocante durante todo el fin de semana, cuando se espera, además, que las mínimas suban hasta la marca que determina una noche tropical.

Para este miércoles 5 de agosto, la Aemet prevé una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 37º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 34º.

El jueves comienza el nuevo ascenso

La tregua perderá fuerza el jueves 6 de agosto, cuando la máxima prevista en la capital subirá hasta los 39 grados, lo que ha llevado a la Aemet a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Campiña cordobesa entre las 13.00 y 20.59 horas.

Los cielos se mantendrán en general poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 39º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 19º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 35º.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Un fin de semana abonado a los 40 grados

El salto térmico más significativo llegará el viernes 7 de agosto, con una máxima de 41 grados y una mínima de 21 en la capital, y de nuevo el aviso amarillo en la Campiña cordobesa.

El calor nocturno volverá así a ganar protagonismo, con temperaturas que difícilmente bajarán de los 20 grados durante la madrugada.

El calor no remitirá con la llegada del fin de semana. Aemet mantiene para el sábado 8 una máxima de 41 grados y una mínima de 21, y aunque el domingo se producirá un descenso, este será prácticamente inapreciable, con una marca de 40 grados que se mantendrá también en la jornada del lunes.