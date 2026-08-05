Córdoba se suma al 'Ecomapeo Estatal-Aquí falta un árbol', que analizará el estado del arbolado en multitud de municipios de España

El año pasado se centraron en realizar mediciones con termómetros de la temperatura en 43 municipios y 24 capitales de provincia de España, entre ellos Córdoba. Fue la curiosa termometrada, calificada por sus organizadores como "exitosa". Este año 2026, sin embargo, los promotores, entre los que se encuentran Juventud por el Clima, Barrios por el Clima, Ecologistas en Acción, Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, la Alianza por el Clima y Greenpeace e Intermon-Oxfam, apuestan por la iniciativa Ecomapeo Estatal-Aquí falta un árbol. El objetivo, según explican los organizadores en una nota de prensa, es "medir un elemento clave como la falta de arbolado urbano".

Tal y como explica Rodrigo Blanca, uno de los promotores del Ecomapeo, "el arbolado urbano no solo reduce la temperatura y mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir el ruido, reduce el estrés y la presión arterial de las personas", siendo un elemento "esencial para mejorar la salud y el bienestar de la población en general".

Utilizando la ubicación de los teléfonos móviles

En concreto, el mapeo tendrá lugar los días sábado 3 y domingo 4 de octubre en Córdoba y multitud de municipios de España. Los participantes compartirán la ubicación de sus teléfonos móviles en una página web especializada. Difundirán datos como alcorques vacíos sin árboles, tocones o árboles secos incluidos en parques o alcorques cubiertos con cemento drenante. También tomarán nota de los árboles "que estén fuera o en el límite" del perímetro.

Una de las mediciones de la 'termometrada' del pasado 2025. / CÓRDOBA

Para la organización, la "preocupación por la falta de adaptación de los entornos urbanos y el papel esencial del arbolado es manifiesta", en la medida en que informan que "en apenas una semana se han sumado al mapeo 600 personas de más de 120 municipios (22 capitales de provincia) y más de 160 asociaciones", extendiendo la iniciativa a multitud de puntos del país.

Además, la organización afirma que, "ante los cada vez más recurrentes eventos climáticos extremos", la respuesta institucional está lejos de alcanzar la "gravedad de la emergencia climática". Ante esta tesitura, iniciativas como el Ecomapeo Estatal-Aquí falta un árbol tratan de "canalizar nuestra inquietud y actuar" con medidas "concretas y propositivas". "Con los resultados de este mapeo trasladaremos una propuesta a cada municipio para exigir mejoras importantes en el arbolado urbano", explican los organizadores.

Diferencias de cuatro grados entre los barrios de Córdoba

Según explican los organizadores, el pasado 2025 se tomaron mediciones con una amplia variabilidad según los barrios y zonas de Córdoba analizados. En algunos puntos, como en Valdeolleros, se incrementaba la temperatura en 4 grados, por los 3º de Ciudad Jardín, la Puerta de Almodóvar o el barrio del Santuario. También se atestiguaron "noches tórridas", con un registro mínimo superior a 25º, normalmente en "lugares con suelo duro y sin vegetación".

Con la implicación de multitud de colectivos, asociaciones vecinales o centros de mayores se logró tomar mediciones en 150 zonas de 43 municipios y 24 capitales de provincia a lo largo y ancho de todo el estado. La medición arrojaba como resultados una diferencia media estatal de 1,5ºC. Diferencia que en algunos puntos de Córdoba podían incrementarse hasta los 4º.