El PSOE reclama a Bellido que reactive el soterramiento de las torretas del Canal de Guadalmellato

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que reactive el proyecto para soterrar las líneas y torretas de alta tensión que atraviesan la barriada de San Rafael de la Albaida y el entorno del Parque del Canal de Guadalmellato. La formación sostiene que la actuación continúa sin ejecutarse más de cuatro años después de que fuera anunciada por el gobierno municipal.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha recordado que el Partido Popular se comprometió durante el anterior mandato a impulsar el soterramiento y llegó a plantear la posibilidad de recurrir a financiación municipal. Sin embargo, el edil considera que aquel anuncio no se ha traducido hasta ahora en avances concretos.

“El problema no es la falta de recursos; el problema es la falta de gestión y de voluntad política”, ha afirmado Ortiz, quien ha acusado al gobierno de Bellido de generar expectativas entre los vecinos sin desarrollar posteriormente los proyectos anunciados.

Sin proyecto ni presupuesto, según el PSOE

El representante socialista ha señalado que su grupo lleva desde el inicio del mandato solicitando información sobre las negociaciones y el calendario previsto para la actuación. Según ha asegurado, el Ayuntamiento no ha dado a conocer ningún acuerdo con Endesa, compañía titular de las líneas eléctricas, ni existe un proyecto técnico conocido en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ortiz también ha indicado que no se ha consignado una partida presupuestaria específica ni se ha establecido públicamente un calendario de ejecución. “Cuando no hay expedientes, proyecto ni presupuesto, la realidad es que el proyecto sigue paralizado”, ha manifestado.

El PSOE sostiene que el soterramiento constituye una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos de San Rafael de la Albaida y que también figuraba entre los compromisos electorales del Partido Popular. Los socialistas consideran que la retirada de las torretas permitiría mejorar un entorno destinado al ocio familiar, el deporte y la convivencia.

Una financiación compartida

La formación defiende que la intervención debe abordarse mediante la colaboración entre diferentes administraciones. Su propuesta pasa por que el Ayuntamiento negocie con Endesa e implique a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para articular una financiación compartida.

“Nadie plantea que el Ayuntamiento afronte solo una inversión de este coste”, ha explicado Ortiz, quien ha pedido al alcalde que lidere las conversaciones y busque los recursos necesarios para convertir el compromiso en una actuación efectiva.

Los socialistas plantean además que el soterramiento de las líneas eléctricas sea el primer paso para transformar el entorno del Canal de Guadalmellato en un corredor verde. La propuesta incluye estudiar con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el posible soterramiento del propio canal y la creación de una conexión entre San Rafael de la Albaida y el Parque del Canal.

Ese futuro espacio incorporaría, de acuerdo con el planteamiento socialista, itinerarios peatonales y ciclistas, zonas arboladas, espacios de sombra y áreas destinadas al deporte y la convivencia.

El Grupo Municipal Socialista llevará una iniciativa a la Gerencia Municipal de Urbanismo para solicitar la reactivación de las negociaciones con Endesa, la actualización del convenio necesario, la redacción del proyecto técnico y la incorporación de una partida presupuestaria. También pedirá que se abra una línea de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta y el Gobierno central para financiar la intervención.