Ayuntamiento de Córdoba
Infraestructuras de Córdoba anuncia la segunda fase de ampliación de parques infantiles tras renovar seis recintos
Se construirá un nuevo parque en la plaza Miguel Ángel Blanco de Córdoba tras una petición vecinal para mejorar la seguridad infantil
El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha hecho balance este miércoles de las actuaciones realizadas para reforma y ampliación de parques infantiles en lo que va de año gracias a una subvención de la Diputación de Córdoba por un importe de 800.000 euros dividido en dos plazos. En este momento acaba de culminar la primera fase en la que se han destinado 370.000 euros a la remodelación de seis parques: el conocido como Renfe 1, frente a la biblioteca Grupo Cántico, donde se ha sustituido la red de escalada por un parque con toboganes, columpios de suelo de caucho; el parque Renfe 2, el de la manzana de Banesto que se había quedado pequeño, el parque de Juan Carlos I que también se ha ampliado, el parque de Turruñuelos y el de los Jardines de Orive.
Segunda fase, a contratación en septiembre
Según ha detallado Madruga, algunas actuaciones han incluido la instalación de de toldos en los parques de Banesto y Turruñuelos, sustituición de elementos infantiles y en algunos casos, reformas más profundas, ampliando el propio parque para ajustarlo a las necesidades de la zona. Una vez culminada esta fase, Infraestructuras está trabajando en el segundo bienio en el que invertirán en torno a 400.000 euros. "El proyecto ya está redactado y lo enviaremos a contratación a principios de septiembre para que las empresas interesadas estén operativas".
En este caso, se reformarán tres parques, los de José de la Torre y Cerro, en El Naranjo; el parque de la plaza de la Alijarrilla, en Villarrubia; y el parque de la Unidad de la Diputación, en el Sector Sur; y ase construirá un parque nuevo en la plaza Miguel Ángel Blanco, "atendiendo una petición vecinal formulada hace ya algunos años". Para ello, se retirará una fuente con forma de pirámide que consideran peligrosa para los menores.
El contrato de mantenimiento de parques infantiles del Ayuntamiento de Córdoba ha renovado además el pavimento de siete áreas, sustituyendo la gravilla por caucho continuo. Estas actuaciones se han llevado a cabo en el parque de Vista Alegre, en los parques de mayores y menores de Evaristo Espino, en los parques 1 y 2 del grupo Manuel Sagrado y en las áreas de mayores y menores de la Unidad. También han pintado quince áreas infantiles y las áreas de menores y mayores del parque Ruth y José. Además, se han respuesto algunos elementos deteriorados como los vallados y cuerdas de varios parques.
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