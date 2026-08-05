La falta de árido retrasa las obras del Plan Asfalto que ya afrontan su recta final: "Escasea un elemento fundamental para la construcción"

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha informado este miércoles sobre el desarrollo del Plan Asfalto, que afronta ya la recta final aunque finalmente no terminará en agosto sino que se adentrará en septiembre. El motivo es la falta de árido, denunciada por las empresas constructoras: "Escasea en las canteras este elemento fundamental para fabricar el asfalto debido a la cantidad de obras que tenemos en marcha en la ciudad y no ha sido posible contar con todo el material necesario, lo que ha retrasado algunas actuaciones", ha explicado. No obstante, ya quedan muy pocas intervenciones. "Esta semana hemos terminado por completo la avenida de Libia y ahora mismo estamos actuando en la plaza de Andalucía y en la calle Góngora y su entorno", ha indicado, "nos queda la avenida República Argentina, donde comenzaremos a fresar la próxima semana, y alguna otra actuación importante".

Salvo los retrasos por la falta de material, Madruga ha indicado que "se están cumpliendo los plazos". En la planificación, siempre dejamos un margen para este tipo de situaciones, en las que puede producirse algún retraso no imputable a nuestra gestión. El concejal ha destacado "la buena coordinación de las distintas delegaciones municipales que ha evitado problemas importantes de movilidad", señalamos.

"Ejecutar estas obras durante el verano ayuda mucho porque hay menos tráfico", ha comentado, "pero también es cierto que la coordinación entre Movilidad, Policía Local, Aucorsa, Sadeco y los técnicos de nuestra delegación permite minimizar considerablemente el impacto sobre la circulación". Madruga ha adelantado que el plan para el próximo año ya está planificado y contempla 99 actuaciones, en este caso, principalmente en calles más pequeñas. "Con ellas, completaremos tres años consecutivos de planes de asfaltado por el grado de cobertura alcanzado, ya que nunca se habían realizado en esta ciudad planes de asfalto durante tres años consecutivos, ni se habían asfaltado tantos metros con una inversión económica tan elevada".

Obras del Plan Asfalto 2026. / Córdoba

La plantación de árboles en La Viñuela se hará en otoño

Por otro lado, Madruga ha recordado que en breve se darán por finalizadas las obras de La Viñuela tras la instalación del mobiliario urbano. "Está quedando muy bien, es una actuación muy bonita que nació rodeada de polémica como suele ocurrir en estos casos", ha señalado. El concejal ha destacado que "se ha optado por una peatonalización diferente dotada de zonas verdes" y ha indicado que "en octubre o noviembre se procederá a realizar la plantación de nuevos árboles, lo que cambiará la imagen de la calle por completo". A preguntas de los periodistas sobre si se seguirá esta fórmula en otras áreas comerciales, no ha dado respuesta, si bien ha insistido en que la actuación "va a dar una nueva vida a esta zona de la ciudad" y que "se va a regenerar una zona comercial que está atrayendo el interés por abrir nuevos negocios".