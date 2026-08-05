Hacemos Córdoba exige al alcalde que "deje los anuncios" y ejecute los aparcamientos prometidos

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que “abandone la política de anuncios” y convierta en realidad los proyectos de aparcamientos que “lleva años presentando sin que ninguno haya llegado a materializarse”. La coalición considera que, tras más de siete años al frente del Ayuntamiento, el gobierno municipal "ha sustituido la gestión por los titulares", mientras los problemas de estacionamiento continúan afectando a numerosos barrios de Córdoba.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que el alcalde ha anunciado en repetidas ocasiones la construcción de aparcamientos en el antiguo cuartel de Lepanto, Puerta de Córdoba o Colón. Sin embargo, “la realidad es que los años pasan, se suceden los mandatos y las campañas electorales, y estos proyectos continúan sin salir del papel”."Ya está bien de anunciar una y otra vez los mismos proyectos. Córdoba necesita que el alcalde pase de las fotografías y las ruedas de prensa a las obras y a los resultados. Los vecinos y vecinas están cansados de promesas que nunca llegan a ejecutarse", han señalado desde la coalición.

Hacemos Córdoba pone como ejemplo el aparcamiento de Puerta de Córdoba, donde, “después de más de siete años de gobierno, únicamente se han anunciado las catas previas. La coalición considera “necesario” que el Ayuntamiento desbloquee definitivamente estos proyectos y, al mismo tiempo, “elabore un estudio técnico que identifique los barrios donde existen mayores dificultades para estacionar, permitiendo planificar nuevas bolsas de aparcamiento o habilitar solares que puedan destinarse a este uso allí donde resulte necesario”.

No obstante, la coalición subraya que la solución no pasa únicamente por construir más aparcamientos. "Tenemos que dar respuesta al parque de vehículos que existe hoy en Córdoba, pero también debemos trabajar para que cada vez más personas puedan desplazarse de una forma más sostenible. Ambas políticas son perfectamente compatibles", han afirmado.

En este sentido, Hacemos Córdoba propone impulsar campañas de concienciación para fomentar el uso del transporte público, la bicicleta, los desplazamientos a pie y fórmulas como el vehículo compartido, “reduciendo progresivamente la dependencia del vehículo privado y contribuyendo a mejorar la calidad del aire”."La contaminación atmosférica sigue siendo uno de los grandes retos de las ciudades. Apostar por una movilidad más sostenible significa mejorar la salud pública, reducir emisiones y construir una Córdoba más amable y habitable para todos", han destacado.

Por último, la coalición insiste en que “el alcalde debe abandonar la política de los anuncios permanentes y centrarse en ejecutar proyectos que mejoren realmente la vida de los cordobeses y cordobesas”."Resolver los problemas de aparcamiento del presente y planificar la movilidad del futuro es una obligación del gobierno municipal. Lo que no puede seguir haciendo el alcalde es anunciar una y otra vez los mismos proyectos sin que ninguno llegue a convertirse en realidad", han concluido.