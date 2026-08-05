Dónde conseguir gratis en Córdoba las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

A una semana para uno de los acontecimientos astronómicos del siglo, crece en Córdoba la expectación para observar el eclipse solar del 12 de agosto. Este será total en una franja que atravesará España desde el noroeste peninsular hasta Baleares, pero desde la capital y los municipios cordobeses se contemplará como un eclipse parcial muy profundo, con casi todo el disco solar cubierto por la Luna.

El fenómeno comenzará en Córdoba capital alrededor de las 19.41 horas y a partir de ese momento, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible del astro quedará cubierta.

Entre los preparativos para participar de este acontecimiento social, además de decidir el punto de observación, los cordobeses deben priorizar contar con unas gafas homologadas que garanticen mirar directamente al astro sin riesgo a sufrir daños oculares. Y además de comprarlas, pueden conseguirlas gratis.

Así se verá el eclipse solar de 2026 en Córdoba. / IGM

Quioscos y vendedores de la ONCE

La ONCE ha comenzado a distribuir gratuitamente sus gafas homologadas esta semana y están disponibles en todos los puntos donde haya un vendedor de la organización, tanto en los quioscos como en los lugares de la calle en los que trabajan habitualmente.

La campaña forma parte del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE para repartir dos millones de gafas certificadas en España. Un total de 1,7 millones se distribuye principalmente mediante los vendedores de la organización, mientras que las 300.000 restantes se canalizan a través de museos, centros de investigación y otras entidades públicas vinculadas a la ciencia y las universidades.

Cómo localizar el punto más cercano

La ONCE no ha difundido una relación cerrada con todos los quioscos y vendedores que disponen de gafas en Córdoba. La forma más sencilla de encontrar el punto oficial más próximo es utilizar la aplicación gratuita Mi Vendedor ONCE.

La aplicación cuenta con una función de localización que muestra en un mapa los vendedores y puntos de venta oficiales situados cerca del usuario.

También se puede consultar información en los centros que la ONCE mantiene en la provincia:

Dirección de la ONCE en Córdoba: calle Doctor Manuel Ruiz Maya, 8. Teléfono 957 468 111.

Agencia de Lucena: calle Obispo Domínguez Valdecañas, 13.

Agencia de Fernán Núñez: calle Doctor Marañón, 4.

Estos centros aparecen en el directorio oficial de la organización, aunque la ONCE no los identifica expresamente como mostradores de recogida de las gafas. Por ello, su utilidad principal es consultar dónde se encuentra el vendedor más cercano o confirmar previamente las posibilidades de entrega.

Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

Cómo saber si las gafas son realmente seguras

Las gafas utilizadas para observar el eclipse deben incorporar la referencia a la norma internacional ISO 12312-2, específica para los filtros destinados a mirar directamente al Sol. También deben incluir el marcado CE, identificar al fabricante o importador y presentar instrucciones y advertencias de uso.

Antes de ponérselas, hay que comprobar que los filtros no tengan arañazos, perforaciones, roturas, dobleces o cualquier otro deterioro. Las gafas deben colocarse antes de levantar la vista hacia el Sol y retirarse únicamente después de apartar de nuevo la mirada.

La Junta de Andalucía recomienda realizar observaciones breves, de apenas unos segundos, y descansar periódicamente. Las gafas homologadas tampoco deben colocarse detrás de prismáticos, cámaras o telescopios, porque estos aparatos concentran la radiación y requieren filtros solares específicos instalados delante de sus ópticas.

En cuanto a las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, los expertos recuerdan que no protegen frente a un eclipse. Tampoco son seguros los métodos caseros como radiografías, discos compactos, diapositivas, gafas de cine en 3D, pantallas de soldadura, cámaras fotográficas o teléfonos móviles.

Quienes no consigan unas gafas certificadas pueden seguir el eclipse mediante métodos de observación indirecta, como una cámara oscura o una pequeña perforación realizada en una cartulina que proyecte la imagen del Sol sobre otra superficie. En ningún caso se debe mirar directamente a través del agujero.