Dónde viajar desde Córdoba para ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto: estos son los destinos con ocultación total

Desde Córdoba, el eclipse solar del miércoles 12 de agosto será extraordinariamente intenso, pero no llegará a cubrir completamente el Sol. Para vivir el momento en el que el día se convierte durante unos segundos en una especie de noche será necesario desplazarse hacia el norte, hasta alguno de los territorios atravesados por la franja de totalidad.

Este eclipse se ha elevado a acontecimiento astronómico porque será el primero de carácter total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. La sombra de la Luna entrará en España por Galicia y recorrerá, de oeste a este, buena parte de la mitad norte peninsular antes de alcanzar la Comunidad Valenciana y Baleares. Entre las capitales situadas dentro de la franja aparecen A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Valencia, Castelló y Palma.

No todos estos destinos, sin embargo, ofrecen las mismas condiciones. La duración de la totalidad, las comunicaciones desde Córdoba, la posibilidad de encontrar alojamiento y, sobre todo, la nubosidad habitual de mediados de agosto convierten algunos puntos del interior en opciones más aconsejables que la cornisa cantábrica o las islas.

Así se verá el eclipse solar de 2026 en Córdoba. / IGM

Zaragoza, la escapada más equilibrada

Por conexiones, climatología y situación dentro de la franja, Zaragoza aparece como una de las alternativas más completas para los cordobeses. La ciudad dispone de enlace ferroviario de larga distancia con Córdoba y su estación de Delicias está conectada con autobuses, taxis y la red de Cercanías. Renfe mantiene una ruta específica entre ambas ciudades, aunque los horarios concretos del 12 de agosto deben comprobarse antes de organizar el viaje.

En coche, el desplazamiento ronda las seis horas, por lo que lo más razonable es llegar el día anterior y reservar al menos dos noches. La capital aragonesa ofrece una amplia planta hotelera, aunque la coincidencia del eclipse con el puente del 15 de agosto y con las vacaciones estivales aconseja no esperar hasta última hora.

La principal ventaja de Zaragoza está en el cielo. El estudio elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología para los días próximos al eclipse sitúa el valle del Ebro entre las zonas con una frecuencia histórica de cielos despejados o poco nubosos de entre el 50% y el 70%. No es una predicción para ese miércoles, pero sí una referencia más favorable que la del litoral cantábrico.

La ciudad, no obstante, no garantiza por sí sola una buena observación. El Sol estará muy bajo sobre el horizonte occidental, por lo que será preferible salir hacia áreas abiertas de la ribera del Ebro o del entorno rural, lejos de bloques, árboles y pequeñas elevaciones.

Varias personas observan un eclipse en una imagen de archivo / EFE

Teruel, la apuesta por el cielo oscuro

Teruel exige un viaje por carretera algo más largo y menos directo, pero reúne condiciones especialmente interesantes para quien quiera convertir el eclipse en una escapada astronómica. Buena parte de la provincia tiene baja densidad de población, amplios horizontes y numerosos enclaves rurales alejados de la contaminación lumínica.

La capital turolense se encuentra dentro de la franja de totalidad y el interior oriental peninsular presenta, según el análisis histórico de Aemet, mejores opciones de cielo limpio que Galicia, Asturias, Cantabria o el País Vasco. El entorno de la ciudad y las comarcas rurales situadas al oeste permiten además buscar posiciones con el horizonte de la puesta de Sol completamente despejado.

La contrapartida está en el transporte público y en la menor capacidad de alojamiento de muchos municipios pequeños. Para este destino resulta especialmente conveniente viajar en vehículo propio, reservar con antelación y evitar depender de un único punto de observación. Una de las mejores estrategias será elegir una base desde la que resulte posible desplazarse durante la tarde en función de la predicción meteorológica.

El eclipse solar tendrá lugar el miércoles 12 de agosto / CÓRDOBA

Cuenca, la alternativa relativamente cercana

Cuenca figura también entre las capitales atravesadas por la totalidad y queda más cerca de Córdoba que los destinos de la cornisa cantábrica o Galicia. El trayecto por carretera puede plantearse como una escapada de dos o tres noches, aunque no conviene confiar en llegar pocas horas antes del fenómeno.

Su posición interior juega a favor frente a los destinos atlánticos. Aemet incluye buena parte de Castilla-La Mancha entre las zonas que históricamente han registrado entre un 50% y un 70% de cielos despejados o poco nubosos durante las tardes del 11 al 13 de agosto entre 2010 y 2025.

El relieve, sin embargo, obliga a elegir con cuidado. Los miradores urbanos que funcionan bien para contemplar el paisaje de Cuenca pueden no ser adecuados para un eclipse situado a muy poca altura. Las hoces, las montañas próximas y la propia configuración de la ciudad pueden ocultar el oeste. Será preferible buscar áreas abiertas de la provincia, preferentemente en páramos o llanuras con una vista limpia de varios kilómetros.

Burgos, más segundos de oscuridad

Burgos es una alternativa más distante, pero cuenta con una de las duraciones de totalidad más interesantes entre las capitales fácilmente identificables de la franja. Según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará allí sobre las 19.33 horas y alcanzará su máximo hacia las 20.29. La ocultación completa durará aproximadamente 104 segundos, con el Sol a unos ocho grados sobre el horizonte.

Desde Córdoba exige una escapada más larga y, salvo combinaciones ferroviarias concretas, el automóvil ofrece mayor flexibilidad para abandonar la ciudad y buscar un punto despejado. Esa movilidad puede resultar decisiva si aparecen nubes de evolución durante la tarde.

Burgos se sitúa en una zona climáticamente intermedia. El interior de Castilla y León presenta, de acuerdo con Aemet, frecuencias históricas de cielo favorable de entre el 50% y el 70%, mejores que las de la costa norte, aunque sin garantías absolutas.

Gafas homologadas para ver el eclipse solar / CÓRDOBA

Valencia: buen acceso, pero el Sol estará casi en el horizonte

Valencia es uno de los destinos mejor comunicados con Córdoba. Renfe comercializa la ruta entre ambas ciudades mediante servicios AVE, Avlo o Larga Distancia, dependiendo de la fecha y la programación disponible.

El problema no será tanto llegar como encontrar un punto adecuado. El eclipse se producirá allí muy cerca de la puesta de Sol, con el astro a una altura mínima. Esto obliga a evitar buena parte del entramado urbano y buscar playas, campos o zonas elevadas con una vista totalmente libre hacia el oeste.

La costa tampoco siempre es la solución automática. Desde una playa valenciana, el mar queda generalmente hacia el este, mientras que el Sol se pondrá por el oeste, es decir, hacia el interior y potencialmente detrás de edificios, arbolado o relieves. Conviene estudiar previamente la orientación exacta del lugar elegido.

Mirando al norte: la mejor opción, pero la más lejana

Galicia y la cornisa cantábrica, especialmente Asturias, son, sin duda, los mejores destinos para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto, además de los puntos donde las reservas de alojamiento están prácticamente agotadas desde hace meses.

Desde un punto de vista geográfico son los destinos más alejados, y con peor acceso, desde Córdoba, por lo que no han sido incluidos en este listado. Además, se prevé una gran avalancha de curiosos y expertos en la zona, por lo que tampoco es la recomendación más aconsejable para un viaje planificado a última hora.