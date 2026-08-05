Córdoba se desmarca de la subida de la vivienda en julio en Andalucía: el metro cuadrado cae un 0,46%

El mercado de la vivienda cerró el mes julio en Córdoba con dos escenarios diferentes si se atiende al coste del metro cuadrado en la provincia y en la capital. Así, mientras que el precio medio de la vivienda de segunda mano descendió en el conjunto de la provincia, la capital mantuvo la tendencia ascendente y registró una de las subidas mensuales más destacadas entre las ciudades andaluzas.

Según el informe mensual de pisos.com, el precio en la provincia de Córdoba se situó en 1.122 euros por metro cuadrado, un 0,46% menos que en junio, cuando alcanzaba los 1.128 euros. Se trata del mayor descenso mensual entre las provincias andaluzas y del séptimo más acusado de España. Ahora bien, pese a este retroceso puntual, la vivienda todavía cuesta un 1,87% más que en julio de 2025.

Córdoba se desmarca de la subida andaluza

La evolución de precios en Córdoba contrasta con la registrada en Andalucía, donde en julio se alcanzó en julio un precio medio de 1.890 euros por metro cuadrado, después de encarecerse un 0,38% en un mes y un 2,85% en el último año.

Andalucía creció, además, por encima del conjunto nacional tanto en la comparación mensual como en la interanual. Fue la quinta comunidad con una subida más intensa respecto a junio y la cuarta que más se encareció frente al año anterior.

El metro cuadrado en la provincia de Córdoba cuesta 768 euros menos que la media andaluza, lo que supone una diferencia del 40,6%. Córdoba es, de hecho, la segunda provincia más asequible de Andalucía, únicamente por detrás de Jaén, donde el precio medio se situó en 777 euros por metro cuadrado.

Dentro de la comunidad, Málaga continúa en el extremo contrario, con 3.510 euros por metro cuadrado. Le siguen Cádiz, con 2.016 euros; Sevilla, con 1.766; y Granada, con 1.570. Huelva registró 1.340 euros y Almería, 1.311.

Carteles de inmobiliarias en unos pisos de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

El precio sí sube en Córdoba capital

Sin embargo, la tendencia cambia al centrarse en los precios de Córdoba capital, donde el coste medio alcanzó en julio los 1.623 euros por metro cuadrado, frente a los 1.612 euros del mes anterior. La subida mensual fue del 0,63%, la segunda más alta entre las capitales andaluzas, solo superada por Málaga, con un 0,79%.

La evolución anual resulta más contenida, puesto que comprar una vivienda en la capital cordobesa cuesta ahora un 1,36% más que hace un año, el segundo incremento más moderado de Andalucía después del registrado por Almería, con un 0,72%.

Córdoba se mantiene como la cuarta capital andaluza más barata para la compra de vivienda, tras Jaén —1.270 euros por metro cuadrado—, Huelva —1.534— y Almería —1.619—. En el lado opuesto aparecen las capitales de Málaga, con 3.983 euros; Cádiz, con 3.150; Sevilla, con 2.632; y Granada, con 2.574 euros.

La diferencia entre la capital y el conjunto de la provincia alcanza así los 501 euros por metro cuadrado y el precio medio de la ciudad resulta aproximadamente un 44,7% superior al provincial, aunque ambos mercados mantienen niveles notablemente inferiores a los promedios andaluz y nacional.