Vivienda
Córdoba se desmarca de la subida de la vivienda en julio en Andalucía: el metro cuadrado cae un 0,46%
El metro cuadrado se situó en 1.122 euros en el conjunto provincial, según estudio de Pisos.com, mientras que en Córdoba capital avanzó hasta los 1.623 euros.
El mercado de la vivienda cerró el mes julio en Córdoba con dos escenarios diferentes si se atiende al coste del metro cuadrado en la provincia y en la capital. Así, mientras que el precio medio de la vivienda de segunda mano descendió en el conjunto de la provincia, la capital mantuvo la tendencia ascendente y registró una de las subidas mensuales más destacadas entre las ciudades andaluzas.
Según el informe mensual de pisos.com, el precio en la provincia de Córdoba se situó en 1.122 euros por metro cuadrado, un 0,46% menos que en junio, cuando alcanzaba los 1.128 euros. Se trata del mayor descenso mensual entre las provincias andaluzas y del séptimo más acusado de España. Ahora bien, pese a este retroceso puntual, la vivienda todavía cuesta un 1,87% más que en julio de 2025.
Córdoba se desmarca de la subida andaluza
La evolución de precios en Córdoba contrasta con la registrada en Andalucía, donde en julio se alcanzó en julio un precio medio de 1.890 euros por metro cuadrado, después de encarecerse un 0,38% en un mes y un 2,85% en el último año.
Andalucía creció, además, por encima del conjunto nacional tanto en la comparación mensual como en la interanual. Fue la quinta comunidad con una subida más intensa respecto a junio y la cuarta que más se encareció frente al año anterior.
El metro cuadrado en la provincia de Córdoba cuesta 768 euros menos que la media andaluza, lo que supone una diferencia del 40,6%. Córdoba es, de hecho, la segunda provincia más asequible de Andalucía, únicamente por detrás de Jaén, donde el precio medio se situó en 777 euros por metro cuadrado.
Dentro de la comunidad, Málaga continúa en el extremo contrario, con 3.510 euros por metro cuadrado. Le siguen Cádiz, con 2.016 euros; Sevilla, con 1.766; y Granada, con 1.570. Huelva registró 1.340 euros y Almería, 1.311.
El precio sí sube en Córdoba capital
Sin embargo, la tendencia cambia al centrarse en los precios de Córdoba capital, donde el coste medio alcanzó en julio los 1.623 euros por metro cuadrado, frente a los 1.612 euros del mes anterior. La subida mensual fue del 0,63%, la segunda más alta entre las capitales andaluzas, solo superada por Málaga, con un 0,79%.
La evolución anual resulta más contenida, puesto que comprar una vivienda en la capital cordobesa cuesta ahora un 1,36% más que hace un año, el segundo incremento más moderado de Andalucía después del registrado por Almería, con un 0,72%.
Córdoba se mantiene como la cuarta capital andaluza más barata para la compra de vivienda, tras Jaén —1.270 euros por metro cuadrado—, Huelva —1.534— y Almería —1.619—. En el lado opuesto aparecen las capitales de Málaga, con 3.983 euros; Cádiz, con 3.150; Sevilla, con 2.632; y Granada, con 2.574 euros.
La diferencia entre la capital y el conjunto de la provincia alcanza así los 501 euros por metro cuadrado y el precio medio de la ciudad resulta aproximadamente un 44,7% superior al provincial, aunque ambos mercados mantienen niveles notablemente inferiores a los promedios andaluz y nacional.
España alcanza los 2.462 euros por metro cuadrado
En el conjunto de España, la vivienda de segunda mano alcanzó en julio un precio medio de 2.462 euros por metro cuadrado, un 0,33% más que en junio y un 2,20% por encima del nivel registrado un año antes. La provincia de Córdoba se encuentra 1.340 euros por debajo de esa media nacional.
La Comunidad Valenciana lideró el crecimiento interanual entre las autonomías, con un 3,72%, seguida de Cantabria, con un 3,47%, y Madrid, con un 2,91%. Castilla y León y Extremadura fueron las únicas comunidades donde los precios bajaron respecto a julio de 2025.
Baleares continúa como la autonomía más cara, con 5.180 euros por metro cuadrado, mientras que Extremadura ocupa el último puesto con 852 euros. Entre las provincias, Granada registró el mayor incremento anual de España, un 4,63%, mientras que Zamora protagonizó el descenso más acusado, con una caída del 10,92%.
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