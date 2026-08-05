El Ayuntamiento cifra en más 100 millones de euros el impacto negativo para Córdoba del accidente de Adamuz y el tren de borrascas

El accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero, y en el que fallecieron 46 personas, y el tren de borrascas acontecido en las semanas posteriores tuvieron un impacto económico negativo en Córdoba superior a los 100 millones de euros.

Es la conclusión de 'El estudio sobre el impacto económico en el municipio de Córdoba: interrupción de la circulación de la alta velocidad y conjunto de borrascas 2026 ', elaborado por la consultora Lógica Plural a iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba y que cuantifica, por primera vez, el impacto que supuso para Córdoba la interrupción de la circulación de la alta velocidad a consecuencia del accidente de Adamuz y del tren de borrascas que afectó a la capital, como al resto de la provincia y Andalucía, entre mediados de enero a primeros del pasado febrero.

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

Desplome del turismo nacional y caída de las pernoctaciones

La pérdida de conectividad ferroviaria golpeó especialmente al visitante español. Los viajeros nacionales alojados en hoteles bajaron un 19,96% en enero y un 23,21% en febrero, mientras que sus pernoctaciones descendieron un 19,13% y un 26,2%, respectivamente. El ligero incremento del turismo extranjero, de entre el 2% y el 3%, no logró compensar esta caída.

El estudio calcula que la reducción de visitantes dejó de generar entre 4,18 y 4,84 millones de euros en el conjunto de la economía local. A esta cifra añade una pérdida potencial de 1,29 millones para los hoteles. Hostecor, por su parte, sitúa el retroceso de las ventas de la hostelería entre el 40% y el 50%.

Las agencias de viajes llegaron a registrar un parón del 95% de las reservas, el autobús turístico perdió entre un 42% y un 49% de su clientela y varias empresas de congresos, bodas y eventos notificaron cancelaciones, aplazamientos y descensos de facturación de hasta el 40%.

Ambiente en los negocios de la Judería en el mes de enero tras el accidente de Adamuz / Manuel Murillo

Los datos reflejan el fuerte impacto que la interrupción de la alta velocidad tuvo en Córdoba y pone en evidencia "que la falta de conectividad ferroviaria representa una enorme vulnerabilidad del destino". De acuerdo con las conclusiones, esto convierte a Córdoba en "la segunda gran ciudad española con mayor caída, muy por encima de Sevilla o Málaga, cuya capacidad aeroportuaria y mayor peso del visitante foráneo amortiguaron el impacto de la falta de alta velocidad".

Hundimiento de las visitas culturales

El análisis también cuantifica el impacto en las atracciones culturales de la capital. Así, la Red de Museos Municipales registró uno de los desplomes más llamativos: perdió un 79% de visitantes en enero y un 83% en febrero respecto al año anterior. El Centro Flamenco Fosforito cayó casi un 49% en enero y el Museo Julio Romero de Torres un 45%.

La Mezquita-Catedral mostró una mayor resistencia, aunque también acusó el corte ferroviario y el temporal: las visitas totales bajaron un 3,71% en enero y un 17,86% en febrero.

Venta ambulante: dos meses y medio prácticamente sin ingresos

Por otro lado, el informe encargado por el Gobierno municipal considera la venta ambulante como el sector más vulnerable al impacto económico a consecuencia del tren de borrascas. Los once mercadillos de la capital, que reúnen más de 800 licencias, permanecieron suspendidos reiteradamente durante alrededor de dos meses y medio –con actividad solo cinco días en enero- y una caída del 100% de los ingresos.

Por su parte, el pequeño comercio sufrió caídas generalizadas de ventas de entre el 20% y el 30%, que superaron el 70% durante las jornadas con alertas meteorológicas. El impacto fue especialmente acusado en el centro histórico y las zonas dependientes del turismo, agravando la debilidad estructural de un sector que había perdido el 13,1% de sus establecimientos entre 2010 y 2024.

Sadeco comienza la limpieza del río Guadalquivir / Manuel Murillo

La factura de la reparación de los daños municipales

De otro lado, las reparaciones de infraestructuras y equipamientos municipales afectados por el tren de borrascas ascendieron a 3.763.865 euros, siendo la red de saneamiento de Emacsa la que concentró la mayor parte de la factura. Solo los daños en la estación de bombeo de La Golondrina, la del Botánico y el tanque de tormentas suman 1,7 millones.

El viario y las zonas verdes acumulan otros 664.668 euros, a los que se añaden desperfectos en instalaciones deportivas, colegios, cementerios, teatros, museos, el Alcázar y el Jardín Botánico.

Cabe recordar que el episodio meteorológico dejó 302 litros por metro cuadrado en los dos primeros meses del año, 22 días consecutivos de lluvia y rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora. El Guadalquivir alcanzó los 5,93 metros, unas 1.500 personas fueron desalojadas y cayeron 117 árboles en la ciudad.