El Ayuntamiento de Córdoba abona ayudas urgentes a vendedores ambulantes y comerciantes afectados por el accidente de Adamuz y las borrascas

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha hecho efectivo el abono de parte de su paquete extraordinario de ayudas económicas, una medida de apoyo urgente que llega coincidiendo con la presentación del Estudio sobre el impacto económico en el municipio de Córdoba: interrupción de la circulación en la alta velocidad y conjunto de borrascas 2026. Los importes abonados en las ayudas son 500.000 euros a comerciantes y 167.895,45 euros a ambulantes.

En el marco de la acción municipal de respuesta económica, el Imdeec ha priorizado la tramitación de expedientes dirigidos a los sectores más expuestos en su actividad diaria. Así, la entidad abonó este pasado jueves las subvenciones correspondientes a los beneficiarios del sector de la venta ambulante -colectivo que acumuló dos meses y medio sin apenas poder trabajar y la pérdida total de sus ingresos-, junto a la partida destinada al comercio minorista a pie de calle, alcanzando a los establecimientos locales afectados por descensos en las ventas superiores al 70% en las jornadas de alerta meteorológica.

A este respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado el trabajo realizado por el equipo del instituto municipal y ha subrayado "el esfuerzo y el trabajo incansable de todo el personal, que se ha volcado al máximo para poder abonar en un tiempo récord estas ayudas tan necesarias para nuestros comerciantes y vendedores ambulantes. Éramos conscientes de la extrema urgencia con la que nuestras pymes y autónomos necesitaban este balón de oxígeno tras meses muy difíciles, y la respuesta de los empleados públicos de este instituto ha estado a la altura del reto. El plazo de solicitudes de estas ayudas se cerró el pasado 20 de abril, y que tan solo 3 meses y 10 días después estén abonadas la mayor parte de ellas es algo extremadamente significativo y a tener muy en consideración en la gestión pública".

De forma paralela a estas transferencias ya ejecutadas, el Imdeec mantiene preparados los expedientes correspondientes al resto de sectores afectados. Su ejecución se ha acompasado para facilitar la participación del sector del taxi durante el periodo estival, coincidiendo con un mayor margen de tramitación y garantizando que todos los potenciales beneficiarios puedan acceder a estas ayudas. Asimismo, en lo que respecta a empresas hoteleras y guías turísticos, el proceso avanza tras la incorporación de la financiación transferida por el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), con el objetivo de trabajar para que estas partidas queden también abonadas a lo largo de los próximos meses.