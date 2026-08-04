La VPO es apenas un 3% más barata que la vivienda usada en Córdoba

Córdoba es la provincia andaluza donde existe menos diferencia entre el precio de la vivienda protegida y de la segunda mano, ya que el primero es apenas un 3% más barato. Se trata de una comparativa realizada por el Observatorio de Vivienda y Suelo, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que pone de relieve una peculiaridad del mercado inmobiliario provincial. Lejos de lo que ocurre en otros territorios, adquirir una vivienda protegida en Córdoba requiere prácticamente el mismo esfuerzo que comprar un piso en régimen libre, que supera los cinco años de antigüedad.

La información, relativa al primer trimestre de 2026, refleja variaciones importantes en el mapa nacional que responden a la evolución de la oferta y la demanda en las distintas zonas del país. En un extremo se encuentra Jaén, donde la VPO es un 29% más cara que la vivienda de segunda mano, y en el otro aparecen Baleares, donde los inmuebles protegidos son un 70% más económicos que los usados; Guipúzcoa (-65%) y Madrid (-63%). Descendiendo hacia el sur hasta la comunidad autónoma de Andalucía, Málaga experimenta la mayor diferencia de la región, con la VPO un 57% más barata que el mercado libre usado, y le siguen Cádiz (-38%) y Sevilla (-31%).

Solo en cuatro provincias el precio de la vivienda protegida supera al de los inmuebles libres usados. Además de Jaén, estas son Ciudad Real (25%), Cuenca (13%) y León (3%).

José Manuel Vaquero: "La VPO está alta por los costes elevados"

En opinión de José Manuel Vaquero, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), el precio elevado de la vivienda protegida responde, en líneas generales, al encarecimiento de la construcción y del suelo. "La VPO está alta por los costes elevados de los materiales, del suelo y de todo. Si no se fabrica en esos precios, no sale rentable producirla", explica. Además, confirma que "se están fabricando en zonas donde, si se compara con otras viviendas, hay diferencias importantes de precios".

En la misma línea, al ser consultado por las diferencias significativas entre VPO y segunda mano observadas en otras provincias como Málaga, este profesional comenta que "la renta libre en Málaga ha subido de manera desproporcionada". En un escenario similar se hallan otros territorios con una demanda importante de vivienda como Baleares o Madrid. "Las subidas de precios en las zonas más demandadas hacen que la VPO parezca más barata", explica.

Solar destinado a VPO en el Campo de la Verdad. / CÓRDOBA

El mercado libre sube

Así las cosas, el Observatorio de Vivienda y Suelo alude a la "notable actividad inmobiliaria" detectada durante el primer trimestre del año. Junto a otros indicadores, subraya que "después de la etapa de moderado crecimiento de los precios de vivienda en los últimos años y de la reducción registrada en el año 2020, desde finales de ese mismo año, los precios han recuperado una tendencia al alza". En el primer trimestre de 2026, el precio medio de la vivienda libre ha experimentado un incremento interanual del 13,9% en España, situándose en 2.316 euros por metro cuadrado y superando de nuevo los precios anteriores a la pandemia de coronavirus.

En Andalucía, solo la capital de la Costa del Sol excede la media nacional, con 2.988 euros por metro cuadrado de vivienda libre. Córdoba se sitúa a cierta distancia de este dato y tiene el segundo valor más bajo de la comunidad autónoma, 1.286 euros por metro cuadrado. Jaén aparece en la cola regional, con 898 euros. El mapa español refleja el interés principal de los compradores por las zonas costeras, con 1.988 euros por metro cuadrado de vivienda libre en Cádiz; 3.885,6 euros en Baleares y 3.208 en Barcelona. Madrid, como capital del país, lidera el ránking nacional con un precio de 4.048 euros por metro cuadrado.

Incremento del 30% en Córdoba desde 2023

Córdoba se engloba entre las 32 provincias españolas (más la región de La Rioja y la ciudad autónoma de Melilla) donde los pisos y casas se han encarecido entre un 9% y un 15% durante el último año, al registrar un aumento del 10,7%. Las subidas más fuertes de Andalucía se han observado en Granada (14,9%) y Málaga (14,2%), al tiempo que Segovia está a la cabeza de España con un 19% anual.

En la parte inferior de la tabla, la variación interanual de los precios de la vivienda libre se ha situado en el 5% en la provincia de Badajoz al inicio de 2026. En el resto del país, aumentan por encima de ese porcentaje y los incrementos más suaves se han contabilizado en Lleida (7,8%), Ceuta (8%), Cáceres (8%), Palencia (8%) y Jaén (8,8%).

José Manuel Vaquero estima que la vivienda de segunda mano se ha encarecido en torno a un 8% durante el último año en Córdoba. "Esta situación se debe a la subida de los materiales y la escasez de vivienda, a la gran demanda y la poca oferta, que encarecen la segunda mano", afirma.

En este sentido, también alude como factores que inciden en los precios de compraventa a la escasez de producto para el alquiler y las últimas políticas de vivienda. "Hay que dar más seguridad a los arrendadores para poner la vivienda en alquiler. Las viviendas habituales se alquilan con dificultad por la inseguridad jurídica, porque en cualquier momento se puede considerar vulnerable al arrendatario y toda la responsabilidad recae sobre el arrendador", reivindica.

Respecto a las medidas adoptadas en los últimos tiempos para limitar la expansión de las viviendas con fines turísticos, entiende que "todavía es pronto para ver si tienen repercusión" en la actividad del mercado inmobiliario. De acuerdo con las estimaciones del presidente de Asaicor, los precios de la vivienda de segunda mano han aumentado en torno a un 30% en Córdoba desde el ejercicio 2023.