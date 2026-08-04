'Vespa orientalis', el depredador con una picadura dolorosa pero no mortal

Los ejemplares de avispón oriental imponen por su aspecto. Son de media el doble de grandes que una avispa común y pueden alcanzar hasta 35 milímetros, además de ser insectos muy llamativos por su coloración rojiza y una mancha amarilla en la frente con una banda del mismo color en el abdomen. No es una especie más agresiva que cualquier otra avispa, pero vigilan con celo sus nidos.

Según la memoria del Ministerio de Transición Ecológica para la inclusión de la vespa orientalis en el catálogo de especies invasoras (decisión aprobada el año pasado), el mayor peligro para el ser humano radica en acercarse demasiado a los nidos, que suelen estar ocultos. En esos casos, reza el informe del Miteco, "puede representar un grave peligro para la ciudadanía porque suele picar de forma masiva en la proximidad de su nido". Nunca hay que acercarse a un avispero, ni bloquear la entrada o intentar inundarlo, quemarlo o rociarlo. Lo mejor si se detecta una colonia es avisar a Sadeco.

CÓRDOBA

Su picadura es dolorosa pero no resulta mortal, salvo en casos excepcionales. Por ejemplo, si la persona es alérgica o si recibe múltiples picaduras; un ataque de vespa orientalis también puede ser grave si la picadura se produce en zonas sensibles como la garganta, la lengua o los ojos.

Una especie con larvas carnívoras

El avispón oriental es un depredador que caza otros insectos. Los ejemplares adultos se alimentan de azúcares que obtienen principalmente de las flores y las frutas, aunque están bien adaptados a los ambientes urbanos como demuestra que también empleen el pienso húmedo de los gatos para su alimentación. Sin embargo, las larvas de vespa orientalis son carnívoras, por lo que las obreras deben cazar para ellas.

El avispón oriental, de acuerdo con la memoria del Miteco, es "un voraz depredador de himenópteros como abejas y otras avispas, y tanto las larvas como los adultos de abeja melífera están entre sus presas favoritas". Por ello son un peligro para las colmenas de abejas melíferas, a las que ataca frecuentemente para obtener "tanto azúcares (néctar y miel) como proteína animal (abejas y larvas) para alimentar a sus larvas, por lo que podría representar una seria amenaza para la apicultura".