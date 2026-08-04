El TSJA confirma que Autismo Córdoba se queda sin la subvención de 1,1 millones de euros para su centro de día

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la resolución de la Consejería de Inclusión que deniega una ayuda de 1,1 millones de euros a Autismo Córdoba para la construcción de su centro de día en una parcela de Zoco-Poniente. En una sentencia dictada el 26 de junio pasado por su sala de lo Contencioso- Administrativo, desestima el recurso interpuesto por la asociación contra la decisión de la dirección general de Personas con discapacidad, adoptada en septiembre de 2024.

Estas subvenciones fueron otorgadas en régimen de concurrencia competitiva y se dirigieron a entidades sin ánimo de lucro. Tenían por objeto la construcción y/o adaptación de centros de día y centros residenciales para personas con discapacidad, y procedían de los fondos europeos Next Generation. En concreto, el terreno donde se ubicaría el proyecto se encuentra en la confluencia de las calles José Dámaso "Pepete" y Vicente Aleixandre. De acuerdo con la puntuación obtenida, Autismo Córdoba se posicionó como primera suplente.

La Consejería efectuó una aplicación incorrecta del criterio nº1

Sin embargo, la entidad ha argumentado, en su recurso ante el alto tribunal andaluz, que la Consejería efectuó una aplicación incorrecta del criterio número 1, cuya puntuación dependía del número de centros que ya existen de la misma subtipología en la zona básica de servicios sociales. Este criterio exigía, en su opinión, que la valoración se realizase por subtipología de centro (que sería un centro de día para personas con Trastorno del Espectro Autista) y no por el número total de centros de día para cualquier discapacidad.

La Junta de Andalucía se opuso a este recurso, entendiendo que el órgano administrativo se atuvo a las bases de la convocatoria y contempló solo dos subtipos de centros, centros de día y centros de día ocupacionales, sin distinguir en atención a la discapacidad.

La sentencia sostiene que "aún siendo encomiable el esfuerzo dialéctico efectuado en la demanda y conclusiones sobre la posible puntuación que a su juicio debió ser otorgada, sustentada en una interpretación subjetiva del criterio 1 previsto en las bases, el recurso no puede prosperar".

Paqui Suárez, presidenta de Autismo Córdoba. / Ramón Azañón

Reformar un edificio de segunda mano

Este fallo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, pero la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, explica que la asociación no ha decidido todavía si continuará la vía judicial, a pesar de que "creemos que no se aplicaron bien las bases de la convocatoria", mantiene.

Esta responsable señala que, en la actualidad, la asociación busca otras vías de financiación y baraja como posibilidad más viable el cambio del terreno municipal cedido por un inmueble ya edificado. En esta situación, sería "más fácil" encontrar financiación para reformarlo o ampliarlo.

750 euros mensuales

Autismo Córdoba ofrece un programa de vida adulta privado, que ahora abonan conjuntamente las familias y la propia entidad. No obstante, el coste mensual asciende a 750 euros para los usuarios y es algo más elevado para Autismo Córdoba. Su funcionamiento es igual al centro de día, comenzando la actividad a las 9.00 horas y finalizando a las 17.00 horas. "Como es carísimo, los padres cada vez lo pueden costear menos y en algunos casos no les queda más remedio que ir a un centro genérico, pero lo suyo es que estén en un centro específico para estar atendidos como deben", precisa.

Por ello, el objetivo es impulsar un centro propio con capacidad para concertar 30 plazas (ahora tienen 15 usuarios en el programa), "aunque más adelante harían falta más, con toda seguridad, porque desgraciadamente hay un montón de diagnósticos de autismo", reconoce Paqui Suárez. "Es una vida lo más normal posible. Una vez que salen del sistema educativo, es el mejor recurso. Tampoco hay centros residenciales específicos de autismo", explica.