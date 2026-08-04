Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avispón oriental......contra los gatos callejerosCines de veranoParo CórdobaCrisis migratoria en CeutaMarlaskaAtraco Palma del RíoSuelo podotáctil Carlos IIIJesús LeónEclipse solarIncendio Cerro MurianoFichajes CCFMezquita-CatedralPadrónVPOFeriantes lucentinos en CeutaCórdoba CFMelocotones VeguillaBurro PosadasAucorsa
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La gran concentración de ejemplares de avispón oriental en la ciudad; un nuevo capítulo en la polémica de los cines de verano y el buen dato del paro, con un mínimo histórico, marcan la crónica vespertina

Un ejemplar de avispón oriental.

Un ejemplar de avispón oriental. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Más de 200 avistamientos de ejemplares del avispón oriental en las dos últimas semanas lo confirman: esta especie está colonizando Córdoba y multitud de ciudadanos dan aviso a Sadeco al encontrar nidos cerca de sus domicilios o en lugares problemáticos de las calles. En otro orden de cosas, los cines de verano continúan dando novedades: el propietario asegura que la Junta de Andalucía no tiene derecho de tanteo pero el Ayuntamiento se reafirma en lo contrario. Finalmente, sin salirnos de lo más local, nos hacemos eco de una cifra positiva, ya que la provincia ha alcanzado un nuevo mínimo histórico de parados, con un total de 45.277 en el pasado mes de julio.

Además, destacamos estas otras noticias:

España

Deportes

Córdoba ciudad

Provincia

Noticias relacionadas

Curiosidades

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
  2. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  3. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  4. Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
  5. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  6. Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
  7. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
  8. Seis detenidos en una operación antidroga de la Policía Nacional con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

A prisión un hombre que robó en tres hoteles de Córdoba y se llevó 8.000 euros, varias tarjetas y material electrónico

Avispón oriental vs gato callejero: los invasores 'roban' la comida de las colonias felinas de Córdoba

Avispón oriental vs gato callejero: los invasores 'roban' la comida de las colonias felinas de Córdoba

El avispón oriental coloniza Córdoba: más de 200 avistamientos en dos semanas y avisos ciudadanos a Sadeco

El avispón oriental coloniza Córdoba: más de 200 avistamientos en dos semanas y avisos ciudadanos a Sadeco

El TSJA confirma que Autismo Córdoba se queda sin la subvención de 1,1 millones para su centro de día

El TSJA confirma que Autismo Córdoba se queda sin la subvención de 1,1 millones para su centro de día

El Imdeec celebra el impulso de 'Aula E' a 130 emprendedores de Córdoba: "Es una herramienta indispensable"

El tiempo de espera en el padrón municipal se reduce en un 62,5% durante los primeros siete meses del año en Córdoba

Córdoba alcanza un suelo histórico de 45.277 parados en julio, la cifra más baja desde que hay datos

Tracking Pixel Contents