La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La gran concentración de ejemplares de avispón oriental en la ciudad; un nuevo capítulo en la polémica de los cines de verano y el buen dato del paro, con un mínimo histórico, marcan la crónica vespertina
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Más de 200 avistamientos de ejemplares del avispón oriental en las dos últimas semanas lo confirman: esta especie está colonizando Córdoba y multitud de ciudadanos dan aviso a Sadeco al encontrar nidos cerca de sus domicilios o en lugares problemáticos de las calles. En otro orden de cosas, los cines de verano continúan dando novedades: el propietario asegura que la Junta de Andalucía no tiene derecho de tanteo pero el Ayuntamiento se reafirma en lo contrario. Finalmente, sin salirnos de lo más local, nos hacemos eco de una cifra positiva, ya que la provincia ha alcanzado un nuevo mínimo histórico de parados, con un total de 45.277 en el pasado mes de julio.
- El avispón oriental coloniza Córdoba: más de 200 avistamientos en dos semanas y multitud de avisos a Sadeco
- El propietario de los cines de verano recurre la orden municipal para notificar la venta a la Junta y niega que tenga el derecho de tanteo
- Córdoba alcanza un suelo histórico de 45.277 parados en julio, la cifra más baja desde que hay datos
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