Más de 200 avistamientos de ejemplares del avispón oriental en las dos últimas semanas lo confirman: esta especie está colonizando Córdoba y multitud de ciudadanos dan aviso a Sadeco al encontrar nidos cerca de sus domicilios o en lugares problemáticos de las calles. En otro orden de cosas, los cines de verano continúan dando novedades: el propietario asegura que la Junta de Andalucía no tiene derecho de tanteo pero el Ayuntamiento se reafirma en lo contrario. Finalmente, sin salirnos de lo más local, nos hacemos eco de una cifra positiva, ya que la provincia ha alcanzado un nuevo mínimo histórico de parados, con un total de 45.277 en el pasado mes de julio.

Además, destacamos estas otras noticias:

España

Deportes

Córdoba ciudad

Provincia

Noticias relacionadas

Curiosidades