La actualidad del martes 4 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La escasa diferencia de precio entre la VPO y la vivienda libre en Córdoba, el macrofraude con el que relacionan a Jesús León y el cuarto incendio forestal del verano en Cerro Muriano abren la persiana informativa del día
En Córdoba, adquirir una vivienda protegida requiere, prácticamente, el mismo esfuerzo económico que una de venta libre. El precio de la VPO es, de media, apenas un 3% más barato que la de un piso no protegido, cuyo importe ha subido un 11% en un año hasta los 1.286 euros por metro cuadrado en la capital. Por otra parte, Hacienda ha relacionado al expresidente del Córdoba CF Jesús León con un macrofraude de 300 millones de euros en el IVA de hidrocarburos destapado a finales de 2025. Este empresario montoreño, un hermano y la esposa del primero habrían colaborado, supuestamente, en la ocultación de cuantías millonarias, procedentes de la trama, a través de empresas. Y en otro orden de cosas, un nuevo incendio forestal sacudió ayer la barriada de Cerro Muriano. El Infoca desplegó un amplio dispositivo aéreo y terrestre que logró estabilizar el fuego en apenas dos horas.
- La VPO apenas es un 3% más barata que la vivienda usada en Córdoba
- Hacienda relaciona al expresidente del Córdoba CF Jesús León con un macrofraude de 300 millones en hidrocarburos
- Un nuevo incendio en Cerro Muriano moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca
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