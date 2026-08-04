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Ayuntamiento de Córdoba

El tiempo de espera en el padrón municipal se reduce en un 62,5% durante los primeros siete meses del año Córdoba

La implantación de una nueva plataforma de gestión y la incorporación de personal técnico y administrativo han sido clave para mejorar la eficiencia en los trámites del padrón

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba. / Francisco González

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Diario CÓRDOBA

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El tiempo de espera para resolver trámites relacionados con el padrón municipal se ha reducido en un 62,5% en los primeros siete meses del año. Según los datos de la Delegación de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba, hasta el pasado mes de julio se han tramitado un total de 26.823 movimientos en padrón de habitantes (cambios de domicilios, modificación de datos, subsanación de errores...); dentro de esa cifra se contemplan un total de 4.706 altas y 5.084 bajas en el padrón municipal. Cabe recordar que el pasado mes de abril había un importante atasco con 13.200 solicitudes pendientes.

Estas cifras suponen un incremento de 7.912 movimientos con respecto a los datos que se registraron a lo largo del mismo periodo de tiempo en el año 2025. A pesar del sensible incremento en las solicitudes presentadas por los ciudadanos se han conseguido reducir los plazos en la tramitación, así como el tiempo de espera que ha pasado de los 12 meses que se registraron a comienzos del 2026, a los actuales de 4.5 meses lo que supone una reducción de un 62,5% a lo largo de estos siete meses del año.

Previsión para lo que queda de año

En este sentido, la evolución prevista para los próximos meses prevé que a finales de 2026 los tiempos de espera se sitúen por debajo de los tres meses. En esta reducción de los tiempos de espera influyen de forma significativa la implantación de una nueva plataforma de gestión que ha supuesto la implantación de un aplicativo específico para el padrón municipal con un sistema mucho más ágil e intuitivo que el anterior sistema informático; el refuerzo de personal y de la estructura con la creación de una jefatura de departamento, así como con la incorporación de un técnico de administración general, dos auxiliares y personal informático para la adaptación al padrón online y a los cambios normativos de los últimos meses.

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De la misma manera, se ha implementado un plan de choque mediante horas extraordinarias que estará vigente hasta que la demora disminuya por debajo de los 3 meses y se ha agilizado la comunicación directa con la delegación territorial de Educación para resolver en el menor tiempo posible situaciones que podrían suponer un perjuicio para la matriculación de nuevos alumnos. Acerca de la evolución en los tiempos de espera en el padrón municipal, la teniente de alcalde de Gestión, Cintia Bustos ha señalado que "comienzan a verse los resultados de los cambios que se han impulsado para resolver una situación que estaba generando problemas administrativos para los ciudadanos y a la que era necesario dar una respuesta definitiva. Vamos a seguir en este camino para que a finales de este año los tiempos de espera estén a niveles normales y evitemos estos inconvenientes por los que reiteramos nuestras disculpas a los ciudadanos que hayan podido verse afectados"

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