A prisión un hombre que robó en tres hoteles de Córdoba y se llevó 8.000 euros, varias tarjetas y material electrónico

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre por ser el presunto autor de cuatro robos con fuerza en otros tantos hoteles. En concreto, tres de estos se produjeron en Córdoba y el restante en la ciudad de Málaga. Además, tenía una reclamación judicial pendiente por un delito de estafa en Sevilla. Este hombre ha entrado en prisión.

La investigación comenzó el pasado 18 de julio, tras un robo en un hotel del centro de Córdoba. Este hombre, según la nota policial, habría accedido al interior de una habitación con una llave, que, según las pesquisas, habría sido sustraída previamente de la mochila del huésped en una zona común del establecimiento. Tras entrar a la habitación se apoderó de documentación personal, dos tarjetas de crédito y dos teléfonos móviles. "Además, se constató que habían sido realizados tres cargos en una de las cuentas asociadas a una de las tarjetas sustraídas", explica la Policía Nacional.

Robos de tarjetas, cargos bancarios y 8.000 euros en efectivo

Tras la investigación de este cuerpo policial, se pudo saber que el investigado "sería el autor de otros dos robos con fuerza en establecimientos hoteleros" de Córdoba, gracias a los cuales consiguió 8.000 euros en efectivo y diverso material electrónico. Finalmente, se pudo conectar estos casos con un robo más en un hotel, en este caso de la ciudad de Málaga. De este último se llevó un dispositivo táctil valorado en 1.000 euros.

Turistas caminan con sus maletas por el casco histórico de Córdoba. / A. J. González

A prisión acusado de seis delitos y por una requisitoria en vigor

Finalmente, el pasado 30 de julio se consiguió arrestar al sospechoso. En el registro practicado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles de alta gama y un dispositivo táctil portátil, que fue devuelto a su legítimo propietario.

El detenido fue puesto a disposición judicial por ser el presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, dos delitos de estafa y por la requisitoria judicial en vigor, decretándose su ingreso en prisión.