Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaParo CórdobaIncendio Cerro MurianoVPOJesús LeónAtraco Palma del RíoFeriantes lucentinos en CeutaMezquita-CatedralCórdoba CFEclipse solarIván AniaComercios en veranoMelocotones VeguillaOcio en CórdobaBurro PosadasAucorsa
instagramlinkedin

Sucesos

A prisión un hombre que robó en tres hoteles de Córdoba y se llevó 8.000 euros, varias tarjetas y material electrónico

El detenido también actuó en un establecimiento hotelero de Málaga, del que sustrajó un dispositivo táctil portátil valorado en unos 1.000 euros

La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional tras un robo en un hotel del centro de Córdoba.

La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional tras un robo en un hotel del centro de Córdoba. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre por ser el presunto autor de cuatro robos con fuerza en otros tantos hoteles. En concreto, tres de estos se produjeron en Córdoba y el restante en la ciudad de Málaga. Además, tenía una reclamación judicial pendiente por un delito de estafa en Sevilla. Este hombre ha entrado en prisión.

La investigación comenzó el pasado 18 de julio, tras un robo en un hotel del centro de Córdoba. Este hombre, según la nota policial, habría accedido al interior de una habitación con una llave, que, según las pesquisas, habría sido sustraída previamente de la mochila del huésped en una zona común del establecimiento. Tras entrar a la habitación se apoderó de documentación personal, dos tarjetas de crédito y dos teléfonos móviles. "Además, se constató que habían sido realizados tres cargos en una de las cuentas asociadas a una de las tarjetas sustraídas", explica la Policía Nacional.

Robos de tarjetas, cargos bancarios y 8.000 euros en efectivo

Tras la investigación de este cuerpo policial, se pudo saber que el investigado "sería el autor de otros dos robos con fuerza en establecimientos hoteleros" de Córdoba, gracias a los cuales consiguió 8.000 euros en efectivo y diverso material electrónico. Finalmente, se pudo conectar estos casos con un robo más en un hotel, en este caso de la ciudad de Málaga. De este último se llevó un dispositivo táctil valorado en 1.000 euros.

Turistas caminan con sus maletas por la calle Jesús y María de Córdoba.

Turistas caminan con sus maletas por el casco histórico de Córdoba. / A. J. González

A prisión acusado de seis delitos y por una requisitoria en vigor

Finalmente, el pasado 30 de julio se consiguió arrestar al sospechoso. En el registro practicado en su domicilio se intervinieron dos teléfonos móviles de alta gama y un dispositivo táctil portátil, que fue devuelto a su legítimo propietario.

Noticias relacionadas y más

El detenido fue puesto a disposición judicial por ser el presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza, dos delitos de estafa y por la requisitoria judicial en vigor, decretándose su ingreso en prisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
  2. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  3. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  4. Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
  5. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  6. Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
  7. Un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado
  8. Seis detenidos en una operación antidroga de la Policía Nacional con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles

A prisión un hombre que robó en tres hoteles de Córdoba y se llevó 8.000 euros, varias tarjetas y material electrónico

El propietario de los cines de verano de Córdoba recurre la orden municipal y niega que la Junta de Andalucía tenga el derecho de tanteo

El propietario de los cines de verano de Córdoba recurre la orden municipal y niega que la Junta de Andalucía tenga el derecho de tanteo

El Ayuntamiento de Córdoba se reafirma en su postura de que la Junta tiene derecho de tanteo sobre los cines de verano

El Ayuntamiento de Córdoba se reafirma en su postura de que la Junta tiene derecho de tanteo sobre los cines de verano

El incendio forestal de Cerro Muriano, extinguido tras quemar ocho hectáreas

El incendio forestal de Cerro Muriano, extinguido tras quemar ocho hectáreas

El Ayuntamiento de Córdoba instala suelo podotáctil y rebaja acerados en Carlos III

El Ayuntamiento de Córdoba instala suelo podotáctil y rebaja acerados en Carlos III

Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado

Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado

Los Villares prepara una noche única en Córdoba: eclipse de sol y Perseidas bajo el mismo cielo

Los Villares prepara una noche única en Córdoba: eclipse de sol y Perseidas bajo el mismo cielo

El tiempo de espera en el padrón municipal se reduce en un 62,5% durante los primeros siete meses del año Córdoba

Tracking Pixel Contents