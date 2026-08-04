El Imdeec celebra el impulso del programa 'Aula E' a los proyectos de 130 emprendedores de Córdoba: "Es una herramienta indispensable"

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha presentado el balance de Aula E (Emprende), un programa que se ha convertido en un motor fundamental para descubrir y potenciar el talento en la ciudad, con gran protagonismo de mujeres. Entre febrero de 2025 y julio de 2026, esta iniciativa ha celebrado un total de ocho ediciones en las que han participado 130 emprendedores cordobeses.

Según ha informado el Ayuntamiento, el flujo de personas que confían en el programa se mantiene muy estable: en 2025 se contó con 70 participantes, mientras que en la última convocatoria de 2026 se han sumado otros 60 -incluyendo una edición específica para el sector del comercio ambulante-, según informa la agencia Europa Press.

Un "canal idóneo" para el "empoderamiento de nuestras emprendedoras"

Sobre el éxito del programa, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado que Aula E ha demostrado ser "una herramienta indispensable para transformar ideas innovadoras en realidades de negocio viables". "Nos enorgullece especialmente comprobar que el programa es un canal idóneo para el empoderamiento de nuestras emprendedoras y un termómetro perfecto de las tendencias que definirán la economía cordobesa en los próximos años", ha aseverado.

La presencia de mujeres en Aula E no ha dejado de crecer y se ha convertido en uno de los datos más destacados del programa. De los 130 participantes totales de las distintas ediciones, 71 son mujeres (55%) y 59 son hombres (45%).

Las mujeres ganan peso en el programa

Esta tendencia hacia el liderazgo femenino es aún más clara en las ediciones más recientes. Si en 2025 las mujeres representaban el 44% de las participantes, en 2026 la cifra ha subido hasta el 67%. Destacan de manera especial la primera edición de 2026, donde el 87% de los proyectos fue presentado por mujeres, y la edición sectorial de comercio, en la que la participación femenina fue del 100%.

Los proyectos de Aula E se reparten en diferentes áreas profesionales, algo que hace que el tejido empresarial de la ciudad sea "más variado y resistente". Servicios, Consultoría y Tecnología, con 28 participantes, es el sector con más proyectos, donde destacan ideas muy innovadoras vinculadas a la consultoría en inteligencia artificial y la optimización digital.

Salud, Belleza y Bienestar, con 14 participantes, tiene proyectos especializados en nichos específicos como la nutrición avanzada y los tratamientos estéticos capilares. Artesanía, Moda y Diseño, con diez participantes, presenta una fuerte identidad local, enfocados en áreas como la joyería creativa, la cerámica de autor y la moda flamenca vanguardista.

Cuatro de cada diez proyectos llegan a la fase de "ideación"

Además, el balance destaca un dato clave: cuatro de cada diez proyectos (40,7%) llegan al programa en fase de "ideación" o definición. Esto significa que Aula E actúa principalmente como una fase previa de asesoramiento, ayudando a los emprendedores a dar forma y convertir conceptos iniciales en modelos de negocio reales, monetizables y rentables.

La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, en una comparecencia de prensa. / Patricia Cachinero

La meta del programa es que las ideas acaben constituyéndose como empresas formales. Muchos participantes ya trabajan activamente bajo la fórmula de autónomos y otros tienen previsto constituir legalmente sus empresas a lo largo del segundo semestre de 2026, con una hoja de ruta que se extiende de manera escalonada entre los meses de septiembre y diciembre.

Muchos participantes trabajan ya activamente como autónomos o tienen previsto constituir legamente sus empresas en la segunda mitad del año

Sin embargo, el programa Aula E no es exclusivamente una lanzadera para proyectos emergentes, sino que también actúa como una herramienta de apoyo estratégico para el tejido empresarial consolidado. Las empresas ya constituidas tienen cabida en esta iniciativa cuando buscan abrir un nuevo centro de trabajo en la ciudad, explorar una nueva línea de negocio o pivotar su empresa para adaptarse al mercado, ya sea transformando su producto, su nicho o su modelo de comercialización.

Asimismo, para maximizar su utilidad, el programa contempla un formato a medida para colectivos de empresas ya constituidas de un mismo sector: ediciones intensivas y reducidas de 18 horas adaptadas íntegramente a sus demandas específicas, abordando directamente aspectos clave que necesiten reforzar, como la viabilidad económico-financiera, el plan de marketing o la gestión de recursos humanos.

Formación práctica de 32 horas para la viabilidad de los planes de empresa

El programa Aula E ofrece una formación práctica de 32 horas diseñada para transformar conceptos de negocio en planes de empresa viables en un plazo breve. Un aspecto especialmente relevante es su flexibilidad y adaptación a las necesidades de las personas usuarias, dado que el horario no es rígido, sino que se fija en turno de mañana o de tarde, seleccionando la opción que mejor se ajuste al mayor número de participantes en cada edición.

Como culminación de estas ocho sesiones de trabajo --32 horas--, en las que se diseña paso a paso el plan de empresa, Aula E organiza una Jornada de Exposición de Proyectos. En ella, las personas emprendedoras tienen la oportunidad de presentar su idea ante un jurado compuesto por 12 empresas y tres entidades.

Esta dinámica no solo fomenta las redes de contactos y ofrece un retorno de opinión directo del sector, sino que premia a la mejor presentación con un microespacio promocional de cinco minutos en radio y/o televisión local para dar visibilidad a la nueva empresa.

Además, para asegurar que estas ideas se conviertan en realidades sólidas, todos los participantes que finalizan su plan reciben un diploma acreditativo que valida su aprendizaje en planificación empresarial y cuentan con asesoramiento y acompañamiento durante los tres meses posteriores a su edición para la constitución legal de sus proyectos.

Iniciativas con gran originalidad y fuerte ventaja competitiva en el mercado

Gracias a este completo ecosistema de apoyo del Imdeec, han nacido iniciativas con una gran originalidad y una fuerte ventaja competitiva en el mercado, entre las que destacan una propuesta pionera que une el porteo ergonómico de bebés con la danza y el flamenco; un modelo de negocio turístico especializado en la divulgación del patrimonio sacro y cofrade de la ciudad.

Igualmente, un proyecto para la organización de una feria anual de movilidad sostenible enfocada en el sector del ciclismo a nivel regional; una plataforma de servicios digitales que combina el desarrollo de software con la asesoría legal especializada, y un sistema diseñado para profesionalizar y automatizar las operaciones administrativas de las pequeñas empresas.

Con este balance, Aula E se consolida como un "espacio excelente para que el instituto municipal siga apoyando las buenas ideas y convirtiéndolas en empresas sólidas, capaces de generar riqueza y empleo estable en Córdoba", asegura el Imdeec.