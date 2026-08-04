Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 4 de agosto de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Espectáculo familiar
‘Cuéntame un cuento, Matilda’
‘Cuéntame un cuento, Matilda’, cuentacuentos a cargo de Nany Moly, dentro del ciclo Raíces en el Jardín.
CÓRDOBA. Real Jardín Botánico.
Avda. de Linneo.
22.00 horas.
Música
Concierto de Jack Moore
Se presenta ‘Moore Plays Moore’, un emocionante proyecto liderado por el joven Jack Moore que rinde un fiel tributo y pleitesía a su padre, Gary Moore, uno de los mejores guitarristas en la historia del rock y el blues.
CÓRDOBA. Sala Ambigú (La Axerquía).
Avda. Menéndez Pidal.
21.30 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’, un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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