Hacienda relaciona al expresidente del Córdoba CF Jesús León con un macrofraude de 300 millones en hidrocarburos

La Agencia Tributaria relaciona al expresidente del Córdoba CF Jesús León con el macrofraude de 300 millones de euros en el IVA de hidrocarburos destapado a finales de 2025 con la operación Pamplinas Stars. Este empresario montoreño, un hermano y la esposa del primero habrían colaborado, supuestamente, en la ocultación de cuantías millonarias, procedentes de la trama, a través de empresas. Además, la AEAT ha identificado a una sociedad lucentina y a otra valenciana al entender que, presuntamente, facilitaron "con su aportación de medios y conocimientos técnicos la construcción y el funcionamiento de la organización criminal (...)".

Los hechos son investigados por el juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en una labor coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes judiciales indican a Diario CÓRDOBA que Jesús León es una de las personas investigadas en el procedimiento. Este periódico ha intentado contactar con él para conocer su valoración sobre la nueva causa judicial, pero no ha tenido respuesta por ahora. De su parte, la Agencia Tributaria destaca que el Central 4 mantiene todavía varias piezas separadas secretas en la instrucción, por lo que no es posible facilitar más información.

El hermano de León, un "colaborador necesario"

El análisis de la AEAT, al que ha accedido este diario, sitúa al hermano de Jesús León como un "colaborador necesario" de la trama e indica que su papel principal consistió, presuntamente, en canalizar fondos para ocultar su destino. Le atribuye tres inmuebles y a su esposa, un vehículo de alta gama. También es titular de cuatro sociedades con las que colaboró en la estructura de fraude investigada. En el caso de una constructora constituida en 2013, detalla que en 2024 "se observa un aumento considerable de ingresos y gastos (...) ámbito temporal coincidente con el que se utiliza la sociedad para la canalización de fondos de la estructura". Así, precisa que esta firma recibe 19.962.762,66 euros de otra empresa y 916.110,55 de otras firmas de su propio entorno. Estos fondos se destinan a su entorno (1,1 millones) y a empresas interpuestas (11,9 millones).

En 2024, el empresario adquiere una sociedad constituida en ese mismo ejercicio y cuyo administrador es "un conocido creador de empresas fantasma, cuyo nombre aparece en el sumario de la Gürtel, pero que también ejerce como testaferro de la familia Franco, de Mario Conde o de la familia Ruiz-Mateos", cita la AEAT. Los ingresos proceden exclusivamente de otra firma vinculada al propio hermano de Jesús León.

Operaciones en el extranjero y coches de lujo

En el mismo año constituye una tercera empresa para el comercio de combustibles, donde figura su esposa (la cuñada del expresidente del Córdoba CF) como socia mayoritaria. Sus ingresos provienen de una sociedad de Jesús León y de otra empresa propia por un importe total de 1.293.677,86 y el grueso de los fondos, 844.904,45 euros, se desvían a sociedades de su entorno. Esta empresa envió 120.000 euros a una cuenta de una entidad financiera alemana en abril de 2025.

Dispone de dos coches de alta gama, entre los que se halla un Porsche. Asimismo, de acuerdo con la información de la AEAT, el año pasado adquirió un inmueble por valor de 670.000 euros en Benalmádena (Málaga) y otro por importe de 30.000 euros. Respecto a la cuarta sociedad, constituida en 2022 y dedicada al comercio de petróleo y lubricantes, Hacienda destaca la titularización de otro Porsche y de un segundo vehículo de alta gama.

Jesús León testifica en el juicio contra Carlos González, en el mes de junio pasado. / A. J. González

Por otra parte, la investigación alude a una quinta empresa de la que fue socio el hermano de Jesús León y que participó, supuestamente, en la trama comprando una sociedad principal de este conglomerado de fraude y canalizando fondos para ocultar su destino. Entre otros movimientos, transfiere 7,5 millones a sociedades sin actividad y 2,8 millones a sociedades de su propio ámbito.

Así, se da la circunstancia de que esta empresa comparte estructura de constitución (la integran las mismas cuatro firmas) con otras dos sociedades investigadas y fue creada en 2024 para la promoción inmobiliaria. En ese ejercicio fue comprada por el hermano de Jesús León y meses más tarde la adquirió un individuo, sin ingresos, para comprar al día siguiente una de las empresas principales de la trama por 12,5 millones de euros.

El papel de Jesús León y su esposa

La investigación de la AEAT alude también a las empresas de Jesús León y de su esposa, "que colaboran en la estructura con la canalización de fondos al objeto de ocultar el destino de los mismos". Hace referencia a una empresa del expresidente del Córdoba CF y explica que "no tiene ingresos y gastos relevantes hasta el año 2024, en el que aparece Jesús León como socio y administrador de la misma". Ese año, declara ingresos procedentes de empresas del entorno de su hermano por importe de 3,6 millones de euros y gastos a empresas de ese mismo círculo por 1,6 millones. En agosto de 2024 se produce un pago de 112.500 euros a Países Bajos.

En 2024 es constituida otra sociedad que es adquirida por el hermano de Jesús León y que finalmente es transmitida a la esposa de este último. No da de alta su actividad, pero es titular de dos empresas. Una de ellas realiza un solo gasto a una empresa de la propia esposa de Jesús León, a la que también compra tres terrenos en Almodóvar del Río. Asimismo, adquiere un cuarto terreno. La segunda sociedad recibe un único ingreso, de 272.250 euros, procedente de la trama.

38 sociedades participantes

La investigación de esta macrotrama comenzó a mediados de 2024, un ejercicio donde el fraude, operado por 38 sociedades, superó los 300 millones de euros. El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación, con 18 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra).

Entre otros resultados, la AEAT informó a finales de 2025 de la detención de cinco personas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Se han intervenido 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un gran volumen de efectivo, dos obras de arte y 64 relojes, bolsos y artículo de lujo, así como 180 kilos de oro, plata y otros metales de alto valor económico.