Los guías turísticos se quejan de la mala imagen de Córdoba que da la calleja de las Flores: "Es un sitio con muchas visitas"

La Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT) ha mostrado su preocupación por el deterioro de la imagen de la calleja de las Flores, un emblema de la ciudad y uno de los lugares más visitados por los turistas. Su presidenta, Wallada de la Mata, ha explicado que hace un par de semanas acudió en una de sus rutas para hacer una visita y comprobó que se habían retirado todas las macetas con flores de una de las fachadas, quedando al descubierto los desconchones y los desperfectos del inmueble.

Según ha podido saber después, "los dueños de esta casa llamaron hace casi un mes al Ayuntamiento para que retirara urgentemente todas las plantas, de cuyo mantenimiento se encarga personal municipal, porque se van a hacer unas obras y al día siguiente se quitaron". Sin embargo, varias semanas y después y pese a la urgencia de la petición, "no hay señales de obra en el inmueble".

Desconchones en la Calleja de las Flores. / A. J. González

La retirada de esas flores "ha empeorado la mala imagen" de esta plaza emblemática de la ciudad, "una de las más visitadas y fotografiadas por los turistas", señala De la Mota, "ya que se une a la obra interminable del hotel que iba a construir Zizai en la casa del fondo y que debía estar funcionando en 2025, pero que lleva meses paralizada, con cables caídos y cajetillas a la vista y al alcance de la gente, que afean este entorno".

Wallada de la Mata, presidenta de APIT / Víctor Castro

Raúl Gómez, encargado del restaurante Patio de las Comedias, abierto hace unos meses en la sede del antiguo Colegio de Enfermería, que tiene salida también por la calleja de las Flores, coincide en que "su estado es una pena pese a ser una de las calles más visitadas de Córdoba". En su opinión, "un sitio como este no puede estar lleno de desconchones, sin macetas y con flores marchitas" y pide "que se tenga un poco más de cuidado y mantenimiento". Este espacio es uno de los que contribuye a que acudan visitas a esta calle porque "organizamos bastantes eventos de preboda, hay música de ambiente en directo y tenemos en marcha un proyecto de microteatro".

La presidenta de los guías turísticos recuerda que el casco histórico de Córdoba "es Patrimonio de la Humanidad" y llama a aumentar el celo en su conservación y limpieza. En este sentido, ha indicado que "este no es el único punto negro de la ciudad y ha aludido a otros lugares como el callejón del Cardenal Salazar, la calle del Pañuelo "donde los vecinos han colgado carteles para pedir que la gente no pise las paredes" o la calle Almanzor y Romero por la presencia habitual de basura y excrementos de palomas y caballos, "pese al esfuerzo de algunos hosteleros por mantener los espacios decentes".

Imagen de archivo de la fachada de la casa cuya obra para conversión en hotel está parada. / A. J. González

Planes municipales para esta zona

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Casco Histórico, hizo el pasado mes de abril una encomienda de gestión a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para poner en marcha e impulsar 27 proyectos relacionados con la conservación y la protección de distintas zonas del distrito histórico de Córdoba.

Según fuentes municipales, dicha encomienda ya se ha formalizado hasta final de mandato, lo que permitirá acometer diversas actuaciones. Entre ellas, se está valorando la intervención en la calleja de las Flores, la calle Amparo o la calle Cara, por un importe conjunto de 119.000 euros.

El alcance técnico de estas actuaciones está pendiente de determinar por parte de la Oficina del Casco de la GMU con el objetivo de priorizar en el tiempo aquellos trabajos que sean más urgentes. La visita a estos enclaves se concretará a lo largo del próximo mes de septiembre.