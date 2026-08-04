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Los fallecidos en Córdoba el martes 4 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 5 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Teresa Arjona Quintero

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La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

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