Los Villares prepara una noche única en Córdoba: eclipse de sol y Perseidas bajo el mismo cielo

El Parque Periurbano de Los Villares en Córdoba volverá a convertirse este mes de agosto en uno de los principales puntos de encuentro de Córdoba para observar las Perseidas, en un evento al que este año se suma, además, la observación de un eclipse solar solo horas antes del punto álgido de la lluvia de estrellas.

Con este motivo, el parque periurbano y el Camping Los Villares Sierra de Córdoba-Kampaoh han organizado tres sesiones de senderismo nocturno y observación de estrellas coincidiendo con el momento más esperado de las conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo. Estas jornadas forman parte del programa Noches de Verano en Los Villares, un ciclo que reúne durante julio, agosto y septiembre una veintena de propuestas medioambientales, divulgativas y musicales en el entorno del parque y del camping.

Terraza exterior del camping. / CÓRDOBA

Las actividades se desarrollarán durante las noches del 12, 13 y 14 de agosto, dentro de la 12ª edición de las jornadas organizadas en este enclave de la Sierra de Córdoba. La cita llega, además, en un año especialmente favorable para mirar al cielo, ya que la luna nueva reducirá la iluminación natural y permitirá contemplar con mayor claridad los meteoros.

El máximo de actividad se espera durante la madrugada del miércoles 12 al jueves 13 de agosto, alrededor de las 5.00 horas. En condiciones completamente ideales, alejadas de la contaminación lumínica y sin nubes, calima o humedad, la lluvia podría alcanzar una frecuencia cercana al centenar de meteoros por hora.

Senderismo nocturno, mitos y estrellas

La programación lleva por título Senderismo nocturno & Perseidas: mitos y leyendas y estará dirigida por la guía y especialista en naturaleza y salud Noelia Granados. Durante las sesiones, los participantes recorrerán el entorno del parque antes de detenerse a observar el cielo y conocer algunas de las historias relacionadas con esta lluvia de estrellas.

La organización ha habilitado 210 plazas, de las que ya se ha reservado más de la mitad, y los grupos correspondientes a los días 12 y 14 de agosto se encuentran próximos a completar su aforo.

Las entradas tienen precios de entre 6 y 10 euros y pueden reservarse a través de la plataforma Ecoturismo Andaluz de la Junta de Andalucía. A los participantes de las actividades guiadas se sumarán previsiblemente otros cientos de visitantes que acudirán por su cuenta a los senderos y explanadas de Los Villares.

Las Perseidas en una imagen de archivo. / NASA/PRESTON DYCHES

Una tarde que comenzará con el eclipse

La primera de las jornadas tendrá un atractivo añadido, puesto que antes de que aparezcan las Perseidas, el cielo de Córdoba vivirá el eclipse solar del 12 de agosto, que será total en una franja del norte de la Península y parcial en la provincia.

Desde Los Villares, el Sol llegará a quedar oculto en aproximadamente un 96,27%, ligeramente por encima del porcentaje previsto en el núcleo urbano de Córdoba. El fenómeno comenzará alrededor de las 19.41 horas y alcanzará su máximo sobre las 20.36, cuando el Sol se encontrará ya próximo al horizonte.

Para organizar una velada completa, el restaurante del Camping Los Villares abrirá durante esa jornada, lo que permitirá enlazar la observación del eclipse con la cena y la posterior lluvia de estrellas.

Eclipse solar del 12 de agosto / CÓRDOBA

Cómo disfrutar mejor de las Perseidas

Para observar las Lágrimas de San Lorenzo no es necesario utilizar telescopios ni prismáticos. Los meteoros cruzan el cielo con tanta rapidez que lo más recomendable es buscar una explanada con una visión amplia, sentarse o tumbarse y mirar directamente al firmamento.

También conviene evitar las pantallas de los teléfonos móviles. El ojo humano necesita entre 10 y 20 minutos para adaptarse a la oscuridad, pero basta con mirar durante unos segundos una pantalla iluminada para perder parte de esa capacidad y tener que comenzar de nuevo el proceso de adaptación.

La organización recomienda llevar algo de abrigo, incluso en pleno agosto, así como agua, algún alimento y, sobre todo, paciencia. Aunque el máximo teórico puede alcanzar cifras elevadas, el número de meteoros visibles dependerá de las condiciones atmosféricas y del tiempo que se permanezca observando el cielo.

Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa la estela de partículas dejada por el cometa Swift-Tuttle. Estos pequeños fragmentos penetran a gran velocidad en la atmósfera y generan los destellos que desde el suelo se contemplan como estrellas fugaces.