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El incendio de Cerro Muriano (Córdoba) queda controlado con nueve bomberos aún sobre el terreno

El fuego se declaró en la tarde de este lunes en el margen de la carretera N-432, en las inmediaciones del acceso a Los Villares

Nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Víctor Castro

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El incendio declarado en la tarde de este lunes en Cerro Muriano (Córdoba) se encuentra ya controlado, de acuerdo con la información difundida pasadas las 11.30 horas de hoy martes por el Infoca. Este siniestro se originó en un margen de la carretera N-432, en las inmediaciones del acceso al parque de Los Villares, y quedó estabilizado ayer por la noche. Ahora, se halla en la fase previa a su extinción.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA Infoca) señala que nueve bomberos están trabajando por tierra en la zona con un vehículo autobomba. No obstante, en la tarde de ayer se movilizaron hasta 71 efectivos del Infoca con dos camiones, un helicóptero pesado y dos semipesados, dos aviones de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros y un avión de coordinación. Además, bomberos y vehículos del parque del Granadal apoyaron estas labores, según informó el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Córdoba.

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Nuevo incendio forestal en Cerro Muriano, en imágenes

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Nuevo incendio forestal en Cerro Muriano, en imágenes / Víctor Castro

El de este lunes es el cuarto siniestro acontecido en Cerro Muriano desde que comenzó el verano. Así, el fuego más importante se declaró a finales del mes de julio pasado, quemó 200 hectáreas y obligó a desalojar a 270 personas de sus viviendas. Los trabajos de extinción se prolongaron durante cinco días y finalmente ha sido considerado uno de los incendios forestales más graves de la última década en la provincia.

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