Córdoba alcanza un suelo histórico de 45.277 parados en julio, la cifra más baja desde que hay datos

Córdoba ha cerrado julio con 45.277 trabajadores parados y esta es la cifra más baja para el séptimo mes del año de la serie histórica iniciada en 1996, de acuerdo con la información difundida este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía social. Si bien la regularización extraordinaria de migrantes ha provocado un incremento atípico del desempleo en España, ni la provincia ni Andalucía han acusado de forma negativa la entrada de trabajadores nuevos.

De hecho, Córdoba tiene ahora 794 (-2%) parados menos que en junio y un total de 6.620 trabajadores (-13%) han salido de las listas del Servicio Público de Empleo Estatal durante el último año. Andalucía registra 63.993 parados menos que en julio de 2025 (-11%) y en el último mes ha perdido 9.661 desempleados, lo que deja el paro registrado en 526.862 personas en esta comunidad autónoma. En España, en julio se han incorporado 19.517 parados, aunque en el último año han encontrado una oportunidad 93.107 trabajadores. Esto deja un total de 2.311.499 desempleados en el país.

El Ministerio de Trabajo explica que "la variación de paro registrado del mes de julio es atípica y responde a varios factores". De esta forma, alude al impacto de la última reforma laboral y afirma que "este mes es cada vez menos sensible a la estacionalidad". Además, buena parte del incremento del desempleo registrado se concentra en el colectivo sin empleo anterior y el Gobierno detalla que este resultado "está fundamentalmente ligado al proceso de regularización extraordinaria en curso, que da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país, pero que carecían de derechos".

Clientes disfrutan de sus consumiciones en la terraza de un bar. / Víctor Castro

En cuanto a lo ocurrido en la provincia durante el primer mes del verano, el paro se ha incrementado únicamente en el sector de la construcción (14 trabajadores) y ha bajado en el resto de las actividades, aunque servicios (-737) vuelve a acaparar el grueso de la caída anotada en julio. La agricultura tiene 13 desempleados menos y la industria y el colectivo sin empleo anterior han perdido 29 en cada caso.

Además, el desempleo se reduce con más fuerza en el colectivo de mujeres que en el de hombres. Córdoba tiene 27.934 mujeres que buscan un puesto de trabajo en la actualidad y estas son 4.536 menos que hace un año. De otro lado, 17.343 hombres están parados y en su caso el número ha bajado en 2.084 personas.

Destrucción de empleo

A pesar de la caída del paro experimentada durante el último mes, la provincia ha perdido 891 cotizantes a la Seguridad Social y cuenta ahora con 314.326 trabajadores afiliados. Esta situación pone de relieve que la reducción del desempleo no responde exclusivamente a la creación de trabajo, sino también a otros factores como la movilidad de los profesionales y la baja de demandantes en las listas del SEPE por otras causas.

Las actividades de hostelería y educación destacan por el descenso de la afiliación registrado en julio. No obstante, la provincia tiene ahora 6.861 afiliados más que en julio de 2025, en línea con el descenso anual de 6.620 personas en el paro registrado.

Andalucía también ha perdido 6.948 afiliados en julio, aunque ha ganado 106.159 en el último año, y cuenta en la actualidad con 3.598.976 trabajadores. Ambos territorios han seguido una tendencia contraria a la de España, que ha superado por primera vez los 22,5 millones de afiliados medios, después de crear más de 642.500 empleos en el último año. De estos, 41.727 ocupados se han dado de alta en el sistema en el mes de julio pasado.