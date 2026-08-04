Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado

Córdoba se prepara para vivir el miércoles 12 de agosto un fenómeno astronómico único y uno de los acontecimientos más destacados de las últimas décadas en esta área: un eclipse solar. Este será total en una franja que atravesará España desde el noroeste peninsular hasta Baleares, pero desde la capital y los municipios cordobeses se contemplará como un eclipse parcial muy profundo, con casi todo el disco solar cubierto por la Luna.

El del 12 de agosto de 2026 será el primero de una sucesión extraordinaria de fenómenos visibles desde España. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total cuya franja atravesará el extremo sur de la Península y sí afectará directamente a zonas próximas al Estrecho de Gibraltar. Posteriormente, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular. La Península no contemplaba un eclipse total de Sol desde 1912. Tras el fenómeno de 2026 y el de 2027, no volverá a observarse otro eclipse solar total desde algún punto de España hasta 2053.

Horario del eclipse solar en Córdoba

El fenómeno comenzará en Córdoba capital alrededor de las 19.41 horas y a partir de ese momento, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible del astro quedará cubierta.

Aunque el cielo perderá luminosidad de manera evidente, en Córdoba no llegará a hacerse completamente de noche debido a que siempre permanecerá visible una pequeña porción del Sol, por lo que será obligatorio utilizar protección ocular homologada durante toda la observación.

Así se verá el eclipse solar de 2026 en Córdoba. / IGM

Recomendaciones del IGN para observar el eclipse solar en Córdoba

El eclipse se producirá, además, en unas condiciones especialmente exigentes: durante su fase máxima, el Sol estará a solo unos siete grados de altura y situado hacia el oeste-noroeste, aproximadamente en un azimut de 284 grados. Por tanto, no bastará con encontrarse en un espacio abierto, sino que será necesario disponer de una vista despejada hacia la zona por la que se pone el Sol, sin edificios, árboles, montañas u otros obstáculos.

Encontrar un lugar elevado no será suficiente para observar en buenas condiciones el eclipse solar del próximo 12 de agosto en Córdoba. El factor decisivo será disponer de una vista completamente despejada hacia el oeste y, más concretamente, hacia el oeste-noroeste, la dirección en la que se encontrará el Sol durante los momentos más esperados del fenómeno.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) advierte de que el eclipse se producirá durante el atardecer y con el astro muy próximo al horizonte. En Córdoba se verá como un eclipse parcial de extraordinaria intensidad, pero el Sol estará ya a muy poca altura cuando alcance su máxima ocultación. Un bloque de viviendas, una línea de árboles o una loma aparentemente poco elevada podrían impedir contemplar precisamente la fase más espectacular.

Por esta razón, algunos de los lugares habitualmente asociados a los atardeceres o a las panorámicas de la ciudad no tienen por qué ser los más adecuados. Los espacios llanos y abiertos de la Vega del Guadalquivir y la Campiña pueden ofrecer mejores condiciones que determinados miradores situados en plena Sierra Morena.

La Vía Verde de la Campiña, una de las opciones más favorables

Los tramos abiertos de la Vía Verde de la Campiña, especialmente entre Valchillón, Guadalcázar y La Carlota, reúnen varias de las características necesarias: están alejados de las grandes concentraciones de edificios, atraviesan terrenos agrícolas y permiten localizar puntos con una amplia perspectiva del horizonte.

El itinerario provincial tiene 28 kilómetros y recupera el antiguo trazado ferroviario que comunicaba la capital con la Campiña. Su plataforma es continua y combina firme asfaltado y tierra compactada, aunque también atraviesa un túnel y cuatro puentes. Estos últimos no deben utilizarse como lugares de concentración, por seguridad y para no obstaculizar el paso.

No todo el recorrido ofrecerá la misma visibilidad. Antes del día del eclipse conviene recorrer el tramo elegido a una hora similar —alrededor de las 20.30 horas— y comprobar que no existan árboles, taludes, construcciones o cambios de relieve hacia el oeste-noroeste.

Vía verde de la Campiña / A.J.González

Los campos de Fuente Palmera y La Carlota

La zona rural situada entre Fuente Palmera, Guadalcázar y La Carlota aparece igualmente entre las alternativas más interesantes. La Colonia de Fuente Palmera se encuentra en la comarca de la Vega del Guadalquivir y se caracteriza por la presencia de extensos campos de cultivo, según la información turística provincial.

Las carreteras y caminos que comunican sus distintos núcleos ofrecen, en muchos casos, perspectivas amplias. Sin embargo, la observación debe realizarse únicamente desde espacios públicos, áreas recreativas o terrenos en los que se disponga de autorización. No es seguro detener el vehículo en arcenes, curvas o accesos a explotaciones agrícolas.

La ventaja de esta parte de la provincia no reside tanto en su altitud como en la ausencia de grandes elevaciones próximas. Para un eclipse situado a pocos grados sobre el horizonte, una llanura sin obstáculos puede resultar mucho más eficaz que una cumbre rodeada de vegetación.

La Vega de Palma del Río, mejor fuera del casco urbano

Las zonas abiertas de la Vega de Palma del Río constituyen otra opción con posibilidades, especialmente en los alrededores del municipio y lejos del entramado urbano. La comarca occidental del Valle del Guadalquivir combina grandes espacios agrícolas con el paisaje fluvial, una configuración favorable cuando se encuentra un punto con visión directa hacia poniente.

No obstante, las riberas de los ríos y las plantaciones de cítricos pueden crear auténticas pantallas vegetales. Por tanto, no basta con acudir a la orilla del Guadalquivir o del Genil: será necesario escoger previamente un espacio abierto y comprobar que las copas de los árboles no oculten la franja más baja del cielo.

El casco histórico de Palma del Río tampoco tiene por qué ser la mejor ubicación. Murallas, torres, viviendas y calles estrechas pueden impedir la visión del horizonte, aunque el lugar resulte atractivo desde un punto de vista turístico.

Proyección del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 sobre el mapa de España. / IGM

Programación especial en el yacimiento arqueológico de Ategua

El enclave arqueológico de Ategua se convertirá el próximo miércoles 12 de agosto en uno de los lugares más singulares de Córdoba para contemplar el eclipse solar. La Asociación Amigos de Ategua ha organizado una observación divulgativa desde este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural, situado a seis kilómetros de la barriada de Santa Cruz.

La actividad formará parte de una nueva edición de Las Lunas de Ategua, la cita anual dedicada a la cultura y la arqueología que este año tendrá la astronomía como eje principal. El encuentro comenzará a las 19.30 horas y contará con plazas limitadas y gratuitas, aunque será necesario inscribirse previamente a través de la página web de Amigos de Ategua.

Una actividad en Ategua al atardecer / CÓRDOBA

Villarrubia, Encinarejo y el oeste del término municipal

Para quienes prefieran no alejarse demasiado de Córdoba capital, los terrenos abiertos del entorno de Villarrubia y Encinarejo pueden ofrecer mejores condiciones que el centro urbano. La clave estará en buscar espacios públicos situados fuera de las zonas edificadas y con una perspectiva limpia sobre la Vega.

Esta alternativa tiene la ventaja de encontrarse precisamente en el sector occidental del término municipal, sin la barrera visual que crean numerosos edificios de la capital. Aun así, habrá que evitar caminos privados, fincas agrícolas y márgenes de carreteras. También será conveniente llegar con antelación, ya que los accesos de Villarrubia y la carretera de Palma del Río podrían registrar más tráfico del habitual.

La Asomadilla: la opción urbana, pero con condiciones

El parque de la Asomadilla es uno de los enclaves elevados más conocidos dentro de Córdoba y puede convertirse en una opción cómoda para quienes no puedan desplazarse fuera de la ciudad. Sin embargo, no todo el parque servirá.

La vegetación, las luminarias, los edificios del entorno y la propia ondulación del terreno pueden interferir en la visión. Será necesario localizar una explanada de la parte superior desde la que el horizonte oeste-noroeste permanezca libre hasta prácticamente la línea de tierra.

Mirador en el parque de la Asomadilla, en Córdoba / A.J.González

Las Ermitas: un gran mirador que puede mirar en la dirección equivocada

El Balcón del Mundo de Las Ermitas ofrece una de las panorámicas más famosas de Córdoba. Desde el entorno se contemplan la ciudad, la Campiña, las sierras Subbéticas e incluso Sierra Nevada durante los días especialmente claros.

Sin embargo, esas vistas se abren fundamentalmente hacia el sur y el sureste, mientras que el eclipse deberá buscarse hacia el oeste-noroeste. La vegetación, las edificaciones del recinto y el propio relieve de la Sierra pueden limitar esa orientación.

Las Ermitas, por tanto, no deberían recomendarse automáticamente por el simple hecho de encontrarse a mayor altitud. Solo serían adecuadas desde un punto concreto previamente comprobado y siempre que se respeten los horarios, las condiciones de acceso y las normas del recinto.

Los Villares: altura, pero también árboles y relieve

Algo parecido sucede en el Parque Periurbano de Los Villares. El espacio se encuentra en plena Sierra de Córdoba, a unos ocho kilómetros de la capital, cuenta con miradores y ofrece magníficas panorámicas. También posee aparcamientos, senderos, áreas recreativas y otras instalaciones de uso público.

Su principal inconveniente para este eclipse es precisamente su carácter forestal. Pinos, encinas y monte mediterráneo pueden ocultar un Sol situado a muy poca altura. A ello se suma el relieve de Sierra Morena, que puede elevar artificialmente el horizonte en determinadas direcciones.

Los Villares solo serán recomendables desde un mirador o claro cuya orientación hacia el oeste-noroeste haya sido comprobada de antemano. Las zonas recreativas rodeadas de arbolado, aunque resulten cómodas, podrían impedir ver el momento máximo.

Los Villares, punto de observación astronómica en Córdoba / MANUEL MURILLO

Hornachuelos y la Subbética, paisajes espectaculares , peromás complejos

Los parques naturales de la Sierra de Hornachuelos y las Sierras Subbéticas ofrecen algunos de los paisajes más sobresalientes de la provincia, pero no son necesariamente los más sencillos para observar este eclipse.

En Hornachuelos, la abundancia de bosque mediterráneo, barrancos y elevaciones puede bloquear la puesta de Sol. En la Subbética, las sierras y lomas cercanas pueden elevar notablemente el horizonte occidental. Un mirador con vistas impresionantes sobre un valle puede dejar de ser útil si una montaña se interpone justamente en la dirección del eclipse.

Los espacios naturales protegidos también tienen normas específicas de acceso, circulación y estacionamiento. No se debe abandonar el vehículo fuera de los lugares habilitados ni acceder a zonas restringidas para buscar una mejor perspectiva.

La comprobación que debe hacerse antes del 12 de agosto

La mejor forma de confirmar un emplazamiento consiste en acudir varios días antes, aproximadamente a la misma hora del eclipse, y observar por dónde desciende el Sol. El 12 de agosto su posición no será exactamente idéntica, pero esta prueba permitirá detectar edificios, árboles, postes eléctricos o montañas capaces de ocultarlo.

También conviene disponer de una segunda ubicación cercana por si el primer espacio se llena o presenta algún problema de acceso. Hasta que las administraciones anuncien posibles observaciones colectivas o recintos especialmente habilitados, no debe darse por hecho que un mirador popular estará abierto o preparado para recibir a un gran número de personas.