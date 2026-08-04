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Córdoba encara dos días de tregua térmica antes de la vuelta de los avisos de la Aemet por calor
La Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas de 36 grados este martes y de 37 el miércoles en la capital, previos al regreso de las marcas de 40 grados
Córdoba mantiene este martes 4 de agosto el alivio térmico iniciado el lunes tras los coletazos de la cuarta ola de calor del verano y a la espera de la vuelta de las máximas de 40 grados en el segundo tramo de la semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), fija una tregua para las próximas 48 horas, y activa el aviso amarillo por altas temperaturas para el jueves 6 de agosto.
Para este martes, la Aemet apunta una jornada de cielos poco nubosos o despejados, y temperaturas con pocos cambios. Vientos de componente oeste flojos, ocasionalmente moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 36º, en Lucena entre 19º y 33º, en Pozoblanco entre 18º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 32º.
Un miércoles en ‘calma chicha’
El miércoles continuará esta tregua, aunque las máximas comenzarán a recuperar terreno. En el caso de Córdoba capital alcanzará los 37 grados, uno más que este martes, mientras que la mínima se mantendrá en 19.
Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos de componente oeste, flojos con intervalos moderados.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 37º, en Lucena entre 19º y 34º, en Pozoblanco entre 18º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.
La vuelta de los avisos por calor
El cambio llegará el jueves, cuando la previsión de Aemet contempla la vuelta de los avisos por calor a la Campiña cordobesa, con nivel amarillo, entre las 13.00 y 20.59 horas, a la vez que Córdoba capital alcanzará nuevamente los 40 grados.
Un alza de temperaturas que irá parejo en el resto de la provincia. El episodio de calor se prolongará durante el fin de semana, con marcas de 40 grados el viernes y el sábado, y un ligero descenso hasta los 39 °C el domingo.
Las noches también se harán más cálidas, con una mínima de 21 grados el viernes y valores de 20 durante el sábado y el domingo.
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