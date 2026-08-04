El 112 atiende 509 emergencias durante la operación salida de agosto en Córdoba

El teléfono de emergencias 112 atendió un total de 509 incidencias en la provincia de Córdoba durante el fin de semana de la operación salida de agosto, desarrollado entre las 15.00 horas del viernes 31 de julio y las 00.00 horas del lunes 3 de agosto.

Las emergencias gestionadas en Córdoba representaron el 6,8% de las 7.482 registradas en el conjunto de Andalucía, según el balance ofrecido por la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias.

La cifra provincial supone un descenso del 17,7% respecto al mismo dispositivo de 2025, cuando se coordinaron 619 incidencias. La Junta precisa, no obstante, que la operación salida del pasado año tuvo un día más de duración.

Las asistencias sanitarias fueron los avisos más numerosos, con 237 incidencias. A continuación se situaron los casos relacionados con la seguridad ciudadana, con 92; los incendios, con 51; y las incidencias de tráfico, con 33.

El 112 también gestionó 28 emergencias relacionadas con el bienestar animal, 19 accidentes de circulación, nueve solicitudes de servicios sociales, tres rescates y salvamentos y dos anomalías en servicios básicos, entre otros avisos.

Córdoba, séptima provincia andaluza

Córdoba fue la séptima provincia andaluza con mayor número de emergencias coordinadas durante la operación salida, únicamente por delante de Jaén, que contabilizó 409.

Málaga encabezó el balance regional con 1.800 incidencias, seguida de Sevilla, con 1.563; Cádiz, con 1.117; Granada, con 908; Almería, con 662; y Huelva, con 514.

El sábado 1 de agosto fue la jornada con mayor volumen de actividad en la provincia cordobesa, con 217 emergencias atendidas. En el conjunto de Andalucía, la franja más intensa se produjo entre las 12.00 y las 13.00 horas del domingo 2 de agosto, cuando las salas del 112 llegaron a coordinar 191 incidencias.

Por su parte, los centros coordinadores del 061 realizaron durante esta segunda operación salida del verano 11 asistencias sanitarias relacionadas con accidentes de tráfico en Córdoba.

Además, entre las 15.00 horas del viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, los equipos asistenciales del 061 atendieron a cinco personas en la provincia.

El 112 es un servicio público, gratuito y disponible las 24 horas para atender emergencias sanitarias, incendios, rescates, situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y actuaciones de protección civil. El teléfono dispone de un sistema de localización avanzada de móviles y ofrece atención en español, inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe.