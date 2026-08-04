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Sucesos

Dos jóvenes resultan heridos en Córdoba por inhalación de humo tras salir ardiendo una cocina en un piso de Ciudad Jardín

Un segundo fuego afecta a un inmueble del barrio de Parque Cruz Conde, aunque los propios vecinos lo apagaron y los bomberos acudieron para ventilar las estancias

Bomberos de Córdoba se preparan para acudir a una urgencia.

Bomberos de Córdoba se preparan para acudir a una urgencia. / Manuel Murillo

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José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Los bomberos de Córdoba han tenido que acudir a dos viviendas de la capital para atajar sendos incendios ocurridos, el primero de ellos, en la calle Alcalde de la Cruz Ceballos, en el barrio de Ciudad Jardín, y el segundo en la calle Pintor Velázquez, en el barrio de Cruz Conde.

Dos jóvenes afectados por inhalación de humo

El primero de los fuegos se ha desatado a las 19.18 horas en un piso de un edificio ubicado en la calle Alcalde de la Cruz Ceballos, en pleno barrio de Ciudad Jardín; en concreto, el origen ha estado en una cocina. Según informan fuentes de los bomberos, ha sido necesario el trabajo de todo el parque central al completo para atajar el fuego, al que también se han desplazado efectivos de la Policía Local de Córdoba y sanitarios del 061.

Según amplían fuentes del servicio de emergencias 112, ha sido necesaria la atención médica de dos hombres jóvenes por inhalación de humo, aunque no se ha precisado su traslado hospitalario.

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Un vehículo de los bomberos de Córdoba.

Un vehículo de los bomberos de Córdoba. / Manuel Murillo

El fuego en calle Pintor Velázquez se queda en un susto

Mientras tanto, el fuego ocurrido en una vivienda de la calle Pintor Velázquez, en concreto en el número 9, ha comenzado alrededor de las 21.45 horas. El origen de las llamas estuvo en un enchufe y los propios vecinos pudieron extinguirlas, aunque personal de los bomberos se han desplazado a la vivienda para ventilarla.

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