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Respuesta municipal a la propiedad

El Ayuntamiento de Córdoba se reafirma en su postura de que la Junta tiene derecho de tanteo sobre los cines de verano

El Ayuntamiento de Córdoba responderá al recurso de reposición presentado por la propiedad e insiste en que le asiste "la razón legal" y seguirá defendiendo que sea la Junta la que compre estos espacios

Imagen de archivo del cine de verano Delicias.

Imagen de archivo del cine de verano Delicias. / Manuel Murillo

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado, tras conocerse este martes el recurso de reposición presentado por la propiedad de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, que no tiene intención de retractarse y que responderá a dicho recurso porque están convencidos de que "la razón legal nos asiste y así vamos a defenderlo". Fuentes municipales descartan que el Consistorio vaya a dar marcha atrás como solicita el propietario Antonio Amil en su solicitud de que sea la Junta de Andalucía y no el Ayuntamiento la que haga uso del derecho de tanteo y retracto.

Las posiciones contrarias parecen haberse enquistado. Para el propietario, la Junta de Andalucía "no tiene reconocido ese derecho" porque los cines no figuran en el catálogo autonómico de bienes protegidos y por ley, la protección urbanística no es suficiente. El recurso de reposición niega que la catalogación urbanística de estos espacios sea suficiente para activar los derechos de tanteo y retracto de la Junta y defiende que el decreto municipal del pasado 21 de julio da por supuesto un derecho autonómico que no ha sido acreditado para evitar pronunciarse sobre la operación de compraventa. Por este motivo, insiste en que solo el Ayuntamiento de Córdoba, como inquilino de estos espacios, podría comprar de manera preferente estos cines. Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba, que ya rehusó en marzo de este año a comprar los cines por 300.000 euros, se mantiene en las declaraciones que hizo hace un mes el primer edil cuando dijo que "la competencia del Ayuntamiento, conforme a la Ley de Patrimonio, es supletoria y está por detrás de la Junta de Andalucía, que tiene derecho preferente al tanteo y retracto".

Córdoba Exposición Julio Romero de Torres Lejos del Tópico en el cine de verano Delicias

Imagen de archivo de la puerta del cine de verano Delicias de Córdoba. / AJGONZALEZ

Fuentes municipales insisten en que mantendrán este argumentario "actuando conjuntamente con la Junta de Andalucía para defender entre las dos administraciones el interés público". La propiedad, que reclama al Gobierno municipal "que se decida a comprar los cines o a conceder la licencia de cine correspondiente" ha solicitado al alcalde "que deje sin efecto el requerimiento para notificar la venta a la Junta de Andalucía", algo que de momento parece que no va a suceder.

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Sobre la mesa, sigue una operación de compraventa de los cines a un tercero, la Asociación Cultural Espacio Artístico Protegido, por un precio global de 850.000 euros con el compromiso de la compradora de mantener la actividad de cine de verano y utilizar los espacios fuera de la temporada cinematográfica.

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