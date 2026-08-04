El Ayuntamiento de Córdoba instala suelo podotáctil y rebaja acerados en Carlos III

El concejal de Movilidad, Inclusión y Accesibilidad en el Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha presentado este martes la mejora de la accesibilidad desarrollada en la avenida de Carlos III, que incluye semáforos en el suelo (instalados hace un año); suelo podotáctil; hitos flexibles para evitar que aparquen los coches; el rebaje de los acerados y señales verticales que se encienden cuando cruzan los peatones por los pasos de la vía de servicio.

En una comparecencia de prensa realizada en las inmediaciones del centro de salud Levante-Norte, este responsable ha precisado que, tras ampliar dos meses el plazo para la finalización de la obra (que venció el 29 de julio pasado), ahora queda menos de un 10% para concluir los trabajos y ha destacado los beneficios para los vecinos con baja visión o movilidad reducida. Bernardo Jordano ha detallado que también "se ha cuidado de que no haya problemas de encharcamiento cuando llueve", concluyendo que la iniciativa contempla 28 actuaciones, más la intervención en una parte de acerado, y ha recibido un presupuesto total, con IVA incluido, de 257.000 euros.

Acerca de las luces que se encienden en señales verticales cuando cruzan los peatones, el concejal ha explicado que esta zona "se convierte en una situación de riesgo continuo, porque hay muchos coches que aparcan en doble fila, hay un carril bici que pasa por medio, hay contenedores y hay motos aparcadas en sitios que quitan la visión. Eso es un salvavidas, ya lo hemos puesto en otros puntos de la ciudad y el efecto es bastante notable. Hemos actuado para resolver el problema que es cruzar de un punto a otro de Carlos III, nos quedarán ahora las paralelas de todo Carlos III", ha avanzado.

Bernardo Jordano, este martes en Carlos III. / CÓRDOBA

Lo próximo, Escritor Carrillo Lasso

Además, ha recordado que la próxima actuación se efectuará en Escritor Carrillo Lasso, para lo que ya tienen proyecto. "Pondremos solución a pasos de peatones que no están conforme a normas y acerado que está mal ejecutado, incluso a alguna parada de autobús que tiene que adaptarse en (materia de) accesibilidad universal", ha puntualizado.

Bernardo Jordano ha afirmado que con la actuación presentada este martes el Ayuntamiento de Córdoba suma ya medio centenar de iniciativas en esta línea. "Calculando al peso, llevamos más de 1.000 pasos de peatones con este tipo de actuación, creo que es bastante importante y seguiremos esa línea", se ha comprometido. Así, ha recordado que en la actualidad se está ejecutando también Escriba Lubna y después será el turno del barrio de Cañero y de El Tablero. "Hemos llegado a todos los distritos varias veces, incluso a la periferia. Por tener un criterio objetivo, vamos adonde hay más confluencia de personas, una calle menos transitada tendrá que esperar un poco más".