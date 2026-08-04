Avispón oriental vs gato callejero: los invasores 'roban' la comida de las colonias felinas de Córdoba

El avispón oriental, un insecto mucho más grande que las especies europeas a las que estamos acostumbrados, ha empezado a colonizar la capital cordobesa desde esta primavera. Así lo constatan los numerosos avistamientos tanto de obreras activas como de nidos que han documentado los expertos del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC (IAS-CSIC) gracias al proyecto Córdoba Urban Nature Protection.

Los últimos reportes científicos sobre presencia de avispón oriental en Córdoba se han dado esta misma semana, en algunos casos cerca de viviendas. Se ha encontrado incluso un nido construido parcialmente en el exterior, con varias obreras trabajando incansablemente en la envoltura, a pesar de que lo habitual en esta especie es ocultar la colonia a la vista. Probablemente, según el reporte del IAS-CSIC, el nido inicial se quedó pequeño una vez que la población ha ido creciendo.

CÓRDOBA

La semana pasada hubo varios avistamientos más. El IAS reportó la presencia de la vespa orientalis en la calle Juan Tocino, entre Costanillas y Ollerías, con varias obreras cazando insectos y obteniendo néctar en flores de trompetas trepadoras en medio de las viviendas de la zona. En lel polígono de La Torrecilla también se detectó un nido de avispón oriental en el interior de una separación de muros, con varias obreras muy activas.

El gusto de las avispas por la comida para gatos

El IAS-CSIC ha documentado una particularidad de estos avispones en Córdoba: se comen la comida para gatos de las colonias felinas, aunque solo si se trata de un producto húmedo, descartando el pienso seco. Esta conducta se ha detectado en los comederos instalados en Miralbaida, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en la Ribera junto a la Mezquita, la Torre de la Calahorra o el Jardín Botánico.

Entre el puente de San Rafael y la Puerta de Sevilla han aparecido cuatro colonias que también han aprovechado como recurso alimenticio el destinado a los felinos. Y lo mismo ocurre en otros siete nidos detectados en las inmediaciones de las instalaciones deportivas del Fontanar. Incluso se ha detectado ya su presencia en los juegos de agua de la Ciudad de los Niños, aunque aquí utilizan el agua solo como bebedero.

Un avispón oriental en la zona de juegos de agua de la Ciudad de los Niños. / IAS-CSIC

Los comederos para gatos son instalados y mantenidos en buenas condiciones por Sadeco para tener bajo control las colonias felinas, que no son pocas: unas 365 diseminadas por toda la ciudad. Ahí los gatos disponen de agua limpia y pienso, que en el caso de la comida húmeda estos insectos invasores aprovechan como alimento para sus avisperos. Debido a su tamaño, son capaces de cargar con grandes trozos o bien extraer fragmentos para transportarlos.

Un recurso disponible sin esfuerzo

Según el IAS, el pienso para gatos podría ser "especialmente atractivo para el avispón oriental", ya que permanece disponible durante muchas horas, se repone a diario y requiere menos esfuerzo que la caza de presas naturales como pequeños insectos. El Instituto de Agricultura Sostenible sigue investigando esta conducta de la vespa orientalis en Córdoba, pero propone usar solo pienso seco (que los avispones parecen rechazar) en las colonias felinas donde se haya detectado la especie.

Todos estos avistamientos se han producido en el último mes. El IAS recomienda a los ciudadanos que detecten la presencia de avispón asiático que lo comuniquen al Ayuntamiento de Córdoba para su gestión o también al Proyecto Avispón Oriental del IAS-CSIC para contribuir a la investigación.