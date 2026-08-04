El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas

La expansión del avispón oriental en la ciudad de Córdoba durante este verano está atestiguada con los informes del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC), que realiza un seguimiento de la especie para estudiar su comportamiento. Solo en las últimas semanas se han realizado decenas de observaciones científicas en diferentes puntos de la ciudad, que van desde los barrios hasta la zona monumental, pasando por parques y polígonos industriales. La vespa orientalis está ya por toda la ciudad.

Otro elemento objetivo que revela la ampliación del territorio de esta especie invasora son los avisos ciudadanos a Sadeco, que se encarga de la gestión de la sanidad animal. La empresa pública ha recibido cientos de alertas en las últimas dos semanas, pero no se tienen en cuenta las llamadas que solo informan de la presencia de un ejemplar suelto. Los técnicos solo acuden cuando se trata de un posible nido.

Una obrera de avispón oriental recoge néctar de una trompeta trepadora en el entorno de la calle Juan Tocino. / CÓRDOBA URBAN NATURE PROTECTION

Desde el 21 de julio hasta este lunes, en un periodo de dos semanas, fuentes de Sadeco han indicado que se han atendido 203 avisos, un volumen de llamadas muy superior a las recibidas con anterioridad. En 2024 y hasta el otoño de ese año (cuando mueren las obreras y la reina hiberna) solo se recibieron seis avisos, que aumentaron a medio centenar el año pasado. En 2026, hasta el 20 de julio, fueron 90 las llamadas; solo en las últimas dos semanas se ha duplicado de largo esa cifra.

Las intervenciones de Sadeco: 77 salidas y 126 avisos pendientes

De esos 203 avistamientos, los técnicos han acudido al lugar de la alerta hasta ahora en 77 ocasiones y quedan pendientes otras 126 salidas, si bien desde la empresa aseguran que tardan de media dos días en atender los avisos. El balance de Sadeco apunta a que en torno a un 35% de estas salidas terminan con los técnicos descubriendo un nido de avispón oriental en la zona. No es fácil encontrarlos, dado que la especie suele crear sus colonias bajo tierra o en cavidades ocultas, aunque ya se han reportado en Córdoba nidos parcialmente al aire libre.

Un nido parcialmente al aire libre detectado en Córdoba por el IAS-CSIC. / IAS-CSIC

El protocolo de Sadeco obliga a la destrucción de los nidos para impedir su proliferación, sobre todo en primavera y verano, antes de que la colonia alcance en otoño su tamaño máximo, "que puede llegar a tener miles de individuos", de acuerdo con el IAS-CSIC. A partir de los datos facilitados por la empresa municipal, en las últimas dos semanas se habrían localizado y destruido entre 25 y 30 madrigueras de vespa orientalis.

La expansión de la 'vespa orientalis'

La vespa orientalis se halló en España por vez primera en 2012, en Valencia, y tardó seis años en dar el salto a Andalucía. En Córdoba se detectó en 2024, aunque no fue hasta el pasado marzo cuando el IAS-CSIC encontró las primeras reinas. El ciclo vital de esta especie invasora arranca habitualmente a comienzos de la primavera, cuando las avispas reinas salen de la hibernación. Se encuentran solas y débiles y deben forrajear por sí mismas para alimentar las larvas, por lo que es su momento de mayor debilidad. El IAS-CSIC encontró las primeras reinas en Córdoba el 19 de marzo mediante sistemas de trampeo.

En las siguientes semanas las reinas crían solas a las obreras, dando lugar a la llamada en términos técnicos "generación nanítica", por el pequeño tamaño comparativo de los ejemplares. Estas primeras obreras de avispón oriental se detectaron en la ciudad el pasado 5 de junio. Desde entonces los reportes sobre su avistamiento no han parado de crecer.