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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El cambio de horario de los comercios cordobeses durante las tardes de verano, los feriantes de Lucena que se encuentran atrapados en Ceuta tras la crisis migratoria y el balance que hace Ania de la pretemporada del Córdoba CF marcan la información de la jornada

Horario de verano en un establecimiento del Centro de Córdoba.

Horario de verano en un establecimiento del Centro de Córdoba. / Víctor Castro

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Las altas temperaturas de Córdoba en verano hace que la ciudad quede prácticamente desierta en las horas centrales del día cuando resulta casi imposible salir a la calle si no es por obligación. Esto obliga a los comercios a cambiar su horario, sobre todo durante la tarde por la falta de clientes, con aperturas y cierres más tardíos. Por otra parte, feriantes lucentinos se han visto atrapados en Ceuta por la crisis migratoria. Los propietarios de varias atracciones de Lucena viajaron a la ciudad con motivo de la feria prevista del 1 al 8 de agosto que, pro el momento, está suspendida y ahora afrontan gastos extraordinarios y tienen dificultades para regresar a la península. Por último, el Córdoba mira ya a la nueva temporada, la cuarta de Iván Ania en el club. El técnico blanquiverde hace balance de la pretemporada, destaca la evolución del equipo y afronta la recta final antes de la 2026-2027 con un sueño: "Ver al Córdoba CF en Primera".

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