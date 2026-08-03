Las altas temperaturas de Córdoba en verano hace que la ciudad quede prácticamente desierta en las horas centrales del día cuando resulta casi imposible salir a la calle si no es por obligación. Esto obliga a los comercios a cambiar su horario, sobre todo durante la tarde por la falta de clientes, con aperturas y cierres más tardíos. Por otra parte, feriantes lucentinos se han visto atrapados en Ceuta por la crisis migratoria. Los propietarios de varias atracciones de Lucena viajaron a la ciudad con motivo de la feria prevista del 1 al 8 de agosto que, pro el momento, está suspendida y ahora afrontan gastos extraordinarios y tienen dificultades para regresar a la península. Por último, el Córdoba mira ya a la nueva temporada, la cuarta de Iván Ania en el club. El técnico blanquiverde hace balance de la pretemporada, destaca la evolución del equipo y afronta la recta final antes de la 2026-2027 con un sueño: "Ver al Córdoba CF en Primera".

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