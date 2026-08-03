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La actualidad del lunes 3 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Los planes de protección frente a incendios de los monumentos de la ciudad, las lecturas más buscadas del verano y los planes de ocio del mes de agosto en Córdoba abren la crónica de la semana

Simulacro de incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Simulacro de incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba / AJ González

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Los principales monumentos de Córdoba cuentan con planes de autoprotección contra incendios desde hace años o se encuentran mejorando los mismos para elevar la prevención ante las llamas u otro tipo de siniestros. Estos protocolos se han reforzado tras el fuego de la Mezquita-Catedral hace un año. En otro orden de cosas, adentrarse en una buena historia a través de un libro es para muchos el mejor refugio climático en pleno mes de agosto, cuando alejarse del aire acondicionado resulta casi imposible. Estas son las lecturas más buscadas del verano en las librerías cordobesas. Por último, pese al calor, el ocio no para en el mes de agosto en Córdoba y la ciudad cuenta con una amplia oferta cultural de música, visitas teatralizadas y, como no, los clásicos cines de verano.

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