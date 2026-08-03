Los principales monumentos de Córdoba cuentan con planes de autoprotección contra incendios desde hace años o se encuentran mejorando los mismos para elevar la prevención ante las llamas u otro tipo de siniestros. Estos protocolos se han reforzado tras el fuego de la Mezquita-Catedral hace un año. En otro orden de cosas, adentrarse en una buena historia a través de un libro es para muchos el mejor refugio climático en pleno mes de agosto, cuando alejarse del aire acondicionado resulta casi imposible. Estas son las lecturas más buscadas del verano en las librerías cordobesas. Por último, pese al calor, el ocio no para en el mes de agosto en Córdoba y la ciudad cuenta con una amplia oferta cultural de música, visitas teatralizadas y, como no, los clásicos cines de verano.

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