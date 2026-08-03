Sale la convocatoria para la provisión de 17 plazas de bombero conductor en Córdoba: requisitos y pruebas

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho públicas este lunes las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de 17 plazas de bombero conductor para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) con acceso por turno libre y oposición incluidas en la oferta pública de empleo de 2023. Las personas aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos para presentarse a la convocatoria, entre los que figuran tener la nacionalidad española, al menos 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, poseer el título de Bachiller, técnico o equivalente, tener capacidad funcional para el puesto y estar en posesión del permiso de conducir C+E. No se exige una estatura mínima. El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOE.

Según detallan las bases, la solicitud deberá presentarse electrónicamente mediante la sede del Ayuntamiento, utilizando Cl@ve y será necesario pagar la tasa de examen y adjuntar el justificante. Tras la lista provisional habrá diez días hábiles para subsanar posibles exclusiones.

La selección tendrá dos grandes fases, una primera de oposición y otra que consistirá en un curso de capacitación como personal funcionario en prácticas. El primer ejercicio será un cuestionario práctico con 70 preguntas y siete de reserva sobre Córdoba con 90 minutos de duración. Abordará temas como geografía y riesgos en el término municipal, reglamento del servicio, parques central y Granadal, carreteras y vías urbanas y barriadas, edificios singulares y casco histórico. El segundo ejercicio será un cuestionario general con 70 ejercicios tipo test. Las pruebas físicas son eliminatorias y si no se supera cualquiera de ellas, el candidato queda fuera del proceso. Antes de realizarlas deberá presentarse un certificado médico oficial que confirme la capacidad para afrontar las pruebas. Dichas pruebas incluyen una primera con un solo intento de dominadas, una carrera de cien metros que habrá que realizar en un máximo de 14,50 segundos, otra carrera de 1.500 metros cuyo máximo tiempo para aprobar será de 6 minutos y 6 segundos y una prueba de natación de 100 metros estilo libre.

Convocatoria de 17 plazas de bombero-conductor en Córdoba. / Víctor Castro

La prueba psicotécnica evaluará la inteligencia general, compresión verbal y de órdenes, razonamiento, atención y resistencia a la fatiga intelectual, estabilidad emocional, autoconfianza, control de la impulsividad, capacidad de trabajo bajo estrés, adaptación al trabajo en altura y espacios confinados y habilidades sociales y motivación. Los resultados de esta prueba se contrastarán con una entrevista personal. El quinto ejercicio será un examen médico también eliminatorio con analíticas de sangre y orina, electrocardiograma, espirometría, audiometría, pruebas biométricas, control de dopaje y evaluación de la aptitud para trabajar en altura y espacios confinados.

Las bases publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba, indican que los candidatos deberán tener un índice de masa corporal de entre 18,5 y 29,9. También se exige una agudeza visual sin corrección no inferior a dos tercios de la visión normal en cada ojo. Diagnósticos como diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH no constituyen automáticamente una exclusión, sino que deberán valorarse según su repercusión clínica.

Los aspirantes serán convocados mediante llamamiento único, salvo fuerza mayor admitida por el tribunal. Entre un ejercicio y el siguiente deberán transcurrir entre cinco y 45 días hábiles y la puntuación de la oposición será la suma de las calificaciones de los ejercicios puntuables.

Quienes obtengan las mejores puntuaciones serán nombrados funcionarios en prácticas y deberán realizar un periodo formativo de entre 300 y 800 horas. El curso de capacitación incluirá formación teórica y práctica sobre distintos aspectos relacionados con las funciones de un bombero. También habrá guardias prácticas. No superar el curso supondrá perder el derecho al nombramiento como funcionario de carrera. La clasificación final será la suma de la puntuación de la oposición y la nota obtenida durante el periodo de formación.