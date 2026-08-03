Olga Zafra, secretaria de la Asociación Diabetes Córdoba: «Para entender la diabetes hay que estudiar una enciclopedia»

-¿Cuántas personas afectadas de diabetes puede haber en Córdoba?

-Hay unos 75.000 personas en Córdoba, pero diagnosticadas oficialmente unas 55.000, que supone un 15% de la población.

-O sea, que en Córdoba podemos decir que hay 15% de la población está afectada de diabetes, ¿no?

-Correcto.

-Pero no todo el mundo sabe que la tiene ¿no?

-Es que hay dos tipos principales de diabetes. La tipo uno, que te puede pasar a cualquier edad, aunque es verdad que lo que más puede pasar es que te surja antes de la madurez, de la adolescencia. Pero puede ser también después. Y se produce porque tu páncreas deja de funcionar. La diabetes tipo uno es una enfermedad autoinmune, es decir, que tu cuerpo lucha contra ti mismo. En este caso, pues no segrega insulina, que es lo que se necesita para transportar la glucosa que comemos a todo el cuerpo. La glucosa se pierde, la diabetes tipo uno se va perdiendo, por eso se necesita esta insulina. Y por eso se pinchan cada vez que tienen que comer. Y luego está la tipo dos, que es más con la una edad más avanzada y la razón es, pues son de sobrepeso, una mala dieta, falta de ejercicio. Entonces un poco la tipo dos como que te la provocas tú.

-Esta parece que era un poco más conocida hasta hace poco ¿no? Porque siempre tenía consecuencias muy visibles, personas que a las se acababa amputando una pierna u otras que acaban perdiendo la visión. No sé si es correcto lo que estoy diciendo.

-Sí, sí, sí. En la diabetes, tanto una como otra, tanto la vista como los pies son súperimportantes. Y no llevar unos niveles buenos de glucosa, de glucemia, te puede producir daños definitivos. Es verdad que llevando unas pautas de alimentación, un cierto ejercicio, se logra que la diabetes no sea tan grave.

Olga Zafra es la secretaria de la Asociación Diabetes Córdoba (Adicor). / Manuel Murillo

-En los últimos años ya se ha impuesto que el paciente lleve un auto control, con sus sensores en el brazo y su bomba de insulina. ¿Eso de qué manera ha revolucionado la asistencia a estas personas?

-Pues mira, yo te digo en mi caso personal. Es verdad que la diabetes hasta que se descubrió lo que era, solamente se comprobaba cuando se tenía la glucosa alta por una prueba de orina. Lo siguiente, se inventaron los capilares, que es la prueba que se te hace en la yema del dedo. Una muestra de sangre. Con una tira se sabe si la tienes alta o baja o como está. ¿Qué pasa? Que tú tienes que, o bien porque te sientas mal físicamente, o porque te toca comer, te tienes que hacer un capilar. En nuestro caso, con mi hijo, pues estuvimos casi dos semanas, que hacíamos veinte capilares al día. Tú imagínate pincharte cada día 20 veces. Así que la llegada de los sensores fue una revolución. El sensor no le quita lugar a los capilares, pero se acerca muchísimo a esa medida. Que te los ponen bien en los brazos, en los muslos o en el sitio donde tengas un poquito más de grasa. Entonces, te introducen como una aguja profunda en la piel, que es la que te mide el nivel de glucosa que tienes en la sangre.

-Y eso activa, digamos, una especie de alarma en el paciente.

-Exacto, para que se ponga la insulina que necesita o para que coma. Porque cuando una persona con diabetes está baja de insulina, baja de glucosa, tiene que ingerir alimentos. Que, por cierto, hay una gran variedad de alimentos que se pueden consumir, unos son más rápidos y otros son más lentos. Hay que decir que para entender la diabetes hay que estudiar una enciclopedia.

-Ha hablado varias veces de su hijo y yo quería, precisamente, hablar un poco de esa parte, de la de la diabetes infantil en el sentido de que un padre, una madre, una familia, cómo se dan cuenta la primera vez de que su hijo es diabético.

-En mi caso, nosotros nos fuimos en agosto de vacaciones. Mi niño estaba rellenito y desde septiembre hasta diciembre mi hijo fue perdiendo peso y quería mucha agua y comía con muchísima ansiedad. Y la tutora me llamaba, el niño está muy cansado, no puede, mira, yo qué sé, vamos a la pediatra. Tenía 11 años. Está cerca de la preadolescencia. Decían que está haciendo más deporte hasta que ya… bueno, mi hijo con 11 años se volvió a hacer pis en la cama. Y los síntomas básicos de la diabetes son beber mucha agua, tener que comer con mucha ansiedad y hacer mucho pipí.

-¿Eso en todas las edades?

-Sí, eso en todas las edades, pero nosotros no teníamos conocimiento de lo que era eso. Hasta que pedimos que se le hicieran una analítica y a las tres semanas pues nos llamó urgentemente la enfermera, que acababa de llegar la analítica, para que fuéramos: «Esto es gravísimo». Y era porque tenía el azúcar muy, muy alto y estuvo a punto de entrar a la UCI. Es lo normal en un niño. Porque creemos que no le pasa nada, hasta que ya se pone muy malito y lo único que se puede hacer es que entre en la UCI para intentar reanimarlo.

-Siguiendo con lo de los menores, ustedes organizan los campamentos precisamente para los niños, ¿Qué persiguen desde la asociación con esos campamentos?

-A ver, hay niños que tienen solamente el sensor y se pinchan su insulina con una pluma, niños que tienen sensor y utilizan bombas de insulina. Y qué pasa, que son niños que están desde que son diabéticos enganchados a la tecnología. Y con un móvil que le va marcando. Lo que buscamos es que ellos puedan vivir una semana sabiendo que están totalmente controlados por los monitores y por el equipo sanitario. Pero que ellos no van a saber cómo están. No sé si me entiendes.

-Sí, que se olviden por unos días de esa presión o de esa inquietud y puedan disfrutar de unos días sin preocupación.

-Y a la hora de comer, pues les ponían el plato, y allí iban y si se tenían que pinchar, pues se pinchaban, comían, nadie preguntaba por qué te estás pinchando o cuándo te vas a pinchar, porque allí era lo normal para todos. O si se oye un pitido pues se sabe: «Ay, fulanito está bajo». Y ya está.

-En momentos como éste, en plena ola de calor ¿de qué manera afectan estas temperaturas a las personas que son diabéticas?

-Les afecta igual que a todo el mundo, tanto la calor extrema como el frío extremo. A los diabéticos el cambio de estaciones también le afecta. No es la calor en sí, es el cambio de la temperatura media a algo superior, igual que con el frío, porque se desajustan un poco los sensores.

-¿Hay algún mensaje que le quiera transmitir a la población en general sobre este tema en concreto, sobre cómo abordar la diabetes?

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-Pues que aprendan, que se informen, que vengan, que nos llamen a la asociación o a alguien que sepa, que tenga conocimiento en diabetes, que se informen cuanto más mejor. Para que puedan controlar las diabetes con pautas; que por suerte tenemos para comer muchísima variedad, que por suerte tenemos la insulina que es la que nos controla ese alimento. Y que debemos normalizar la diabetes porque es una enfermedad que te la has encontrado, que no te la has provocado tú.