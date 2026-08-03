La oferta de ocio en Córdoba sigue muy viva en agosto: música, visitas teatralizadas o cine bajo las estrellas en las noches de verano

Agosto no deja a Córdoba sin agenda cultural y de ocio. Aunque las altas temperaturas obliguen a esperar a que caiga el sol, la ciudad mantiene todo el mes una oferta de conciertos, cine al aire libre, flamenco, teatro, visitas nocturnas, exposiciones y talleres familiares. Los jardines, patios, museos y monumentos se convierten así en refugios culturales frente al calor, con numerosas propuestas gratuitas o a precios reducidos.

Medina Azahara, el C3A, el Jardín Botánico, la Puerta del Puente, el Centro de Recepción de Visitantes, la Posada del Potro y el Palacio de Viana concentran buena parte de una programación que se extiende también a los museos y espacios expositivos. La mayoría de las actividades se celebran a partir de las 22.00 horas, aunque también hay alternativas para aprovechar las mañanas en lugares climatizados.

Medina Azahara

Uno de los grandes focos culturales de agosto estará en el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara. La sexta edición de Algarabía. Escénica Medieval se celebrará del 5 al 8 de agosto, a las 22.00 horas. El ciclo propone un recorrido por las músicas y expresiones escénicas de las sociedades medievales mediterráneas, europeas y orientales.

El programa comenzará el miércoles 5 con el espectáculo Tempus est iocundum; el jueves 6 será el turno de Umayya, mientras que Ibrahim Keivo Band actuará el viernes 7 con Cuando caiga la tarde. La programación concluirá el sábado 8 con Layali & Amanes y Viaje del maqam. Ecos del Mediterráneo. Las actividades serán gratuitas, aunque tendrán un aforo máximo de 250 personas y requerirán reserva previa.

Medina Azahara también abre a las visitas durante las noches del mes de agosto. / Manuel Murillo

El conjunto mantendrá también sus visitas teatralizadas nocturnas, El susurro del agua, los días 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de agosto. En cada jornada habrá dos turnos, de 20.45 a 22.00 y de 22.15 a 23.30 horas. La actividad es gratuita y cuenta con un máximo de 30 asistentes por pase, por lo que será necesaria la inscripción previa.

Durante los fines de semana continuará asimismo la actividad temática El Salón Rico nos cuenta su historia. Las visitas se celebrarán los días 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de agosto, con pases a las 11.00 y a las 12.30 horas. La oferta se completa con la exposición documental La memoria revelada de Madinat al-Zahra (1911-1983), que recorre mediante fotografías y documentos la historia de las excavaciones.

Cine en el C3A

El C3A vuelve a transformar su fachada exterior en una pantalla de cine bajo las estrellas. Las proyecciones se celebran los jueves a partir de las 22.00 horas. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. La cartelera de agosto comenzará el día 6 con Las líneas discontinuas. El jueves 13 se proyectará Sorry, Baby, mientras que el ciclo terminará el día 20 con la película de animación Little Amélie. Las sesiones forman parte de una programación que busca acercar el cine contemporáneo y de autor a nuevos públicos mediante un formato abierto a la ciudad.

El público se acomoda en sillas o en el césped en el cine de verano del C3A. / Víctor Castro

El centro mantendrá también durante agosto PLAN! En verano, una propuesta de talleres familiares para acercarse al arte contemporáneo a través del dibujo, la fotografía, el movimiento y la creación colectiva. Las actividades se desarrollarán entre las 11.00 y las 12.30 horas, serán gratuitas y estarán dirigidas a familias con menores a partir de seis años. Debido a la limitación de plazas, será necesario realizar una inscripción previa.

El C3A ofrece además una alternativa expositiva para las horas centrales del día. Hasta el 30 de agosto puede visitarse la muestra de Joshua Serafín Partir el corazón de la serpiente, abierta de martes a sábado entre las 11.00 y las 20.00 horas, y los domingos y festivos de 11.00 a 15.00.

Jardín Botánico

El Jardín Botánico mantendrá durante agosto el ciclo Raíces en el Jardín, con actividades familiares, conciertos y noches flamencas a partir de las 22.00 horas. Los martes estarán dedicados principalmente a los niños y a las familias. El 4 de agosto, Nany Moly presentará Cuéntame un cuento, Matilda. El día 11, Uno Teatro llevará al escenario Viaje a Babia. El 18 será el turno de Globo y Pompa, de El Perro Andalook, mientras que el programa familiar finalizará el día 25 con Un trocito de Luna, de A la Sombrita Teatro.

El Jardín Botánico ofrece conciertos todos los miércoles, también en agosto. / Manuel Murillo

Los miércoles estarán reservados a la música. El Cuarteto Sarabanda actuará el 5 de agosto; Blusentio Band llevará su blues de raíz al jardín el día 12; Malpoeta ofrecerá su concierto el 19, y La Trini cerrará la programación musical el 26 con un homenaje al compositor Manuel Alejandro. Los jueves 6 y 20 de agosto se dedicarán al cante flamenco, acompañado de guitarra.

Música en el casco histórico

La Puerta del Puente volverá a convertirse cada sábado en un escenario al aire libre gracias al ciclo Noches de música en La Puerta. La programación incluye a Alba Molina el sábado 8, a las 21.30 horas, donde la artista sevillana revisará el legado musical de sus padres mediante una propuesta que combina flamenco, emoción y memoria familiar. El día 15 actuará Ángel Reyes, también a las 21.30 horas. La Banda de la Estrella ofrecerá su concierto el sábado 22, a las 22.00, mientras que Lya cerrará el ciclo el día 29 a la misma hora.

A pocos metros, la terraza del Centro de Recepción de Visitantes mantendrá su propia programación durante los jueves y viernes de agosto. Todas las actividades comenzarán a las 22.00 horas. El ciclo arrancará el jueves 6 con Taleguilla por Carnaval. Un día después llegará La bellezza del suono, una propuesta de música clásica. El 13 de agosto, Carmen Abad, acompañada al piano por Alejandro Sánchez, protagonizará el recital de copla Carmen, el jardín de tu recuerdo.

El viernes 14, Pepi Mantas presentará Violeta, la flor que no se marchita, un monólogo biográfico y musical. El día 20 se representará Entre fábulas y leyendas, un espectáculo familiar con actores y marionetas que recupera relatos de la tradición oral.

La programación continuará el 21 de agosto con La Regaora. El mes terminará con el espectáculo flamenco El Credo + Desnudo, previsto para el jueves 27, y con el concierto de piano trío Dentro, el viernes 28.

Posada del Potro

La Posada del Potro mantendrá los sábados de agosto el ciclo Al calor del flamenco, con actuaciones a partir de las 22.00 horas. El 8 de agosto actuarán Rafael Mesa El Guerra y Manolo Baena. Alba Martos y Antonio Contíñez protagonizarán la cita del día 15, mientras que Ana Jiménez y Juanjo León lo harán el sábado 22. María José Obregón y su grupo cerrarán el ciclo el 29 de agosto. El mismo espacio acogerá el jueves 27 y viernes 28, a las 22.00 horas, una adaptación de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, de Aracne Teatro.

Palacio de Viana

El Patio de Columnas del Palacio de Viana será otro de los escenarios musicales del mes. Los Conciertos Sentidos ofrecerán tres actuaciones, todas ellas a las 22.00 horas. La primera tendrá lugar el viernes 7 de agosto con La Bandada de Hidabe; el día 21 será el turno de Lalola y las de Atrás, mientras que Syrah Morrison cerrará la programación el viernes 28. Las entradas tendrán un precio de diez euros.

Museos

Las Veladas con Julio se celebrarán los viernes 7, 14, 21 y 28, a las 22.00 horas en el museo Julio Romero de Torres, mientras que el taller Mantones y sombras tendrá lugar los jueves 6, 13, 20 y 27 a la misma hora. El museo acogerá además el concierto Falla y sus contemporáneos el sábado 8 y una cata el sábado 22.

El Museo Taurino también ofrecerá varias actividades especiales: Ana de Lois actuará el 7 de agosto, el día 21 se celebrará una cata, el 28 tendrá lugar una visita especial dedicada a Manolete y el 29 se desarrollará la actividad Manolete in memoriam.