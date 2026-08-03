Los monumentos de Córdoba se blindan contra el fuego: los protocolos se refuerzan tras el incendio en la Mezquita-Catedral

El 8 de agosto de 2025, los cordobeses, en especial, aunque en general desde cualquier parte del mundo se vivía con mucha preocupación un incendio que se originaba en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba y que afectaba de lleno a dos capillas de este monumento Patrimonio de la Humanidad.

La existencia por parte del Cabildo Catedral de Córdoba de un plan de autoprotección previo al incendio, junto a la labor «excepcional», como así fue reconocida por parte del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y por la Unesco, de los bomberos del Ayuntamiento de Córdoba, permitieron que no se tuviera que lamentar una tragedia en la Mezquita-Catedral.

Obras de emergencia en la zona afectada por el incendio de la Mezquita Catedral en agosto de 2025, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

La Mezquita-Catedral estaba preparada frente a los incendios previamente

Antes de que ocurriera este siniestro hace justo un año, el Cabildo Catedral ya había acordado en febrero del año pasado instalar un sistema automático de protección contra incendios de última generación en la Mezquita-Catedral, dentro de las iniciativas que la institución venía desarrollando "para reforzar la seguridad y la conservación integral del monumento».

Esta obra, cuya primera fase comenzó a desarrollarse a finales del año pasado, «persigue la protección activa de las cinco cúpulas que conforman el coro y crucero del edificio. En una segunda fase, el sistema se extenderá progresivamente al resto de las naves hasta alcanzar la cobertura total del monumento», avanzó en la presentación de esta iniciativa en diciembre de 2025 el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva.

Simulacro de incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba / CÓRDOBA

¿En qué consiste el plan antiincendios de la Mezquita-Catedral?

El proyecto incorpora una tecnología innovadora que combina agua nebulizada de alta presión, cámaras termográficas para detección temprana y un sistema de medición de temperatura mediante fibra óptica, lo que garantiza una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia, minimizando al mismo tiempo el impacto sobre un edificio de incalculable valor histórico y artístico y reduciendo el riesgo de falsas alarmas.

Joaquín Alberto Nieva expuso en la presentación de esta actuación que un equipo técnico del Cabildo Catedral se había desplazado a París para conocer de primera mano el funcionamiento de esta misma tecnología aplicada en la catedral de Notre Dame, después de que este monumento se viera afectado por un devastador fuego en el año 2019. Precisamente, en una reciente jornada celebrada en Córdoba de la Fundación Fuego, el presidente de esta entidad, Pablo Muñoz, señaló, respecto al incendio que se produjo en agosto de 2025 en la Mezquita-Catedral de Córdoba, que «la actuación desarrollada en este lugar demuestra que la prevención y la respuesta coordinada de bomberos, personal de mantenimiento y equipos de seguridad del templo constituyen un ejemplo digno de estudio».

Una de las iglesias fernandinas de Córdoba. / CÓRDOBA

Adecuar el modelo de la Mezquita-Catedral en las iglesias fernandinas de Córdoba

En este mismo foro, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, planteó la posibilidad de replicar las medidas antiincendios implantadas en la Mezquita-Catedral también en las iglesias fernandinas, en colaboración con la Diócesis de Córdoba.

A raíz del primer aniversario de lo que ocurrió en la Mezquita-Catedral, Diario CÓRDOBA ha querido conocer con qué planes de autoprotección ante siniestros como el fuego cuentan otros monumentos de la ciudad. En España hay dos normativas que obligan a la autoprotección de los edificios: un real decreto de 2007 y una ley del año 2015, que contempla la diligencia en medidas de seguridad y ante acontecimientos catastróficos.

Protección existente en los monumentos de la Junta

En lo que respecta a los enclaves bajo el amparo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, fuentes del Gobierno autonómico indican que todos sus monumentos cuentan con planes de autoprotección, de los que, puntualiza, no se pueden dar detalles por motivos de seguridad, pero que consisten básicamente en una descripción del inmueble en términos de seguridad y evacuación (aforo, puertas de salida, resistencia al fuego de elementos constructivos, recorridos de evacuación, sistemas de seguridad...); un análisis de riesgos (incendio, terremoto, inundación...) y la definición de unas medidas de prevención (antes de cualquier posible suceso) y actuación en caso de emergencia (durante el desarrollo de un siniestro).

De todos los monumentos que son titularidad de la Junta de Andalucía, destaca el conjunto arqueológico de Medina Azahara, el único que, al igual que la Mezquita-Catedral, es Patrimonio de la Humanidad, aunque otros como la Sinagoga, Museo Arqueológico o Museo de Bellas Artes forman parte del Casco Histórico de la ciudad, que tiene esta misma consideración.

Visitas nocturnas al conjunto arqueológico de Medina Azahara. / CÓRDOBA

Medina Azahara, ubicado en plena sierra de Córdoba

En Medina Azahara confluye además la circunstancia de su ubicación, en plena Sierra de Córdoba, motivo por el que el Infoca ha llevado a cabo en los últimos años simulacros de incendio en ese entorno para contar con una mejor prevención en caso de producirse un fuego cerca del yacimiento. Este conjunto arqueológico cuenta con un plan de autoprotección desde 2014, que contempla no solo lo que es el cuidado del monumento en sí, sino otras medidas concretas por estar localizado en plena naturaleza.

Por su parte, el pasado junio, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía anunció un contrato de emergencia para actuar en este yacimiento ante el posible riesgo de derrumbe en una de las zonas del yacimiento, debido al tren de borrascas del pasado invierno, lo que pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones destinen fondos también para la protección de los monumentos frente al paso del tiempo y los fenómenos meteorológicos adversos, no solo para evitar el deterioro de estos enclaves, sino para impedir posibles desgracias que afecten a trabajadores o visitantes.

El Centro de Interpretación de la Sinagoga abrirá en otoño / A. J. González

La Sinagoga ultima su centro de interpretación

En lo que concierne a la Sinagoga, el segundo monumento más visitado en Córdoba tras la Mezquita-Catedral, se encuentra ahora mismo en obras, ya que la Consejería de Cultura está ultimando su centro de interpretación, una actuación que permitirá reforzar y adaptar su plan de autoprotección a los nuevos espacios de que dispondrá a partir de unos meses cuando termine esta edificación.

Medidas preventivas de los monumentos municipales

Por otro lado, el Ayuntamiento de Córdoba asegura que está trabajando en la actualización de los planes de autoprotección de los edificios municipales, lo que incluye los monumentos de su titularidad. En este sentido, fuentes de esta administración destacan que existe un contrato con la empresa OCA Global, que en plena coordinación con los técnicos prevencionistas del consistorio está trabajando en los planes de hasta 29 edificios, desde la sede principal en la calle Capitulares hasta el Museo Julio Romero de Torres, el Alcázar de los Reyes Cristianos (que ahora mismo está en obras para implementar mejoras en instalaciones eléctricas y seguridad, entre otras) o el Museo Taurino.

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos / Manuel Murillo

Dichos trabajos de mejora de la autoprotección incluyen, según estas fuentes municipales, la redacción de protocolos, la actualización de planimetrías o la identificación de deficiencias de los edificios respecto a posibles emergencias. «La propia Delegación de Salud Laboral ha desarrollado planes de emergencia para edificios más pequeños. Estos planes son de una dimensión inferior que los planes de autoprotección pero incluyen todas las medidas necesarias para la adecuación a normativa», añaden estas mismas fuentes del Ayuntamiento, que inciden en que, en su conjunto, "el Gobierno municipal está desarrollando medidas más allá de lo que le exige la legislación", ya que en el citado contrato para la actualización de 29 planes de autoprotección se han incluido edificios que, por el tránsito de personas que registran o pueden acumularse en su interior, no requieren un plan de autoprotección para este fin concreto.

En esta misma línea preventiva, la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba está trabajando en planes de formación específicos para empleados municipales para que sepan cómo actuar ante posibles emergencias, lo que contempla la realización de simulacros, por ejemplo, de evacuación ante un incendio.

Palacio de Viana

Otro monumento muy visitado en Córdoba es el Palacio de Viana, perteneciente a la Fundación Kutxabank y declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1981. Fuentes de Kutxabank remarcan que el Palacio de Viana cuenta con «un Plan de Autoprotección, como exige la normativa para espacios con gran afluencia de público, que incorpora todas las medidas requeridas en materia de prevención y respuesta ante emergencias, tanto por la legislación nacional, como por la autonómica».

«Nuestro compromiso con la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural del monumento nos llevó a reforzar además el sistema de detección de incendios, mediante la incorporación de las tecnologías más avanzadas, implantadas de forma específica según las distintas tipologías arquitectónicas del palacio. Entre ellas, destacan los sistemas de cable térmico, cuya activación se produce cuando se supera una determinada temperatura o se registra un incremento brusco de calor, y los sistemas de microaspiración, que analizan de forma continua muestras de aire mediante una red de tuberías», precisan estas fuentes.

Interior del Palacio de Viana. / Chencho Martínez

«Todo ello conforma un sistema coordinado de detección temprana capaz de identificar la presencia de fuego, humo, calor o gases en sus fases iniciales y generar alertas inmediatas, conectado permanentemente con la central de alarmas del Palacio de Viana. Además, hemos realizado un proyecto en el sistema de extinción, con la instalación de agua nebulizada (como el instaurado en Notre Dame tras su restauración o el contemplado para la Mezquita-Catedral de Córdoba), que complementará al sistema implantado en el Archivo Histórico mediante extinción por gas. Para el desarrollo de este avance hemos contado con el asesoramiento de destacados museos e instituciones patrimoniales de ámbito nacional y autonómico, así como del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba», recalca la entidad titular del Palacio de Viana.

Palacio de la Merced y otros edificios de la Diputación de Córdoba

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) es otro monumento muy visitado, tanto por fines administrativos, culturales o de otra índole. Este enclave incluye la iglesia de la Merced que sufrió hace casi 50 años, en 1978, un incendio que arrasó el templo y uno de los mejores retablos del Barroco español, entre otras importantes obras de arte, lo que conllevó una gran obra de restauración que duró décadas.

Hace 48 años que se produjo un incendio en la iglesia de la Merced en Córdoba. / Ladis / Ricardo

Fuentes de la institución provincial destacan que la Diputación de Córdoba acaba de licitar el pasado mes de julio un contrato de asistencia técnica para actualizar los planes de autoprotección en diez centros de trabajo específicos que forman parte de esta administración, como son el propio Palacio de la Merced o el Centro de Arte Contemporáneo Rafael Botí, entre otros edificios de la Diputación, como pueda ser sus residencias, el Albergue de Cerro Muriano o la sede del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS). Estas mismas fuentes adelantan que a partir de 2027 «se prevé la implementación de estos planes con sus respectivas jornadas de formación y simulacros para todo el personal».

En concreto, exponen estas fuentes de la Diputación, que en lo que respecta al Palacio de la Merced, dada su condición de BIC, las medidas de prevención ante incendios u otros siniestros incluyen reformas para aislar áreas críticas, como el archivo-biblioteca o la iglesia de la Merced, en cuyo interior se ubican numerosos cuadros y esculturas protegidos por la declaración de BIC; la disposición de sistemas automáticos de detección y alarma, extintores portátiles, alumbrado de emergencia y bocas de incendio, así como la instalación de sistemas automáticos de extinción de incendios específicos para el almacén de obras de arte