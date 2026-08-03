Ayuntamiento de Córdoba
Casi medio millar de menores participan este verano en las actividades infantiles organizadas por el Zoo de Córdoba
La alta demanda obliga al Centro de Conservación a añadir una jornada extra de las Noches en el Zoo en la que los menores pueden pernoctar en las instalaciones
Un total de 496 niños y niñas han participado este verano en una nueva edición de las actividades estivales del Centro de Conservación Zoo de Córdoba, según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en un comunicado. Concretamente, 292 menores han disfrutado de los Campamentos Medioambientales de Verano, mientras que 204 han vivido la experiencia de las Noches en el Zoo, una iniciativa que este año ha ampliado su programación con una jornada adicional debido a la elevada demanda.
Ambas propuestas, organizadas por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, tienen como objetivo acercar a la ciudadanía al conocimiento de la fauna y fomentar el respeto por la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. Asimismo, estas actividades contribuyen a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares.
Un día en la Ciudad de los Niños y las Niñas
En el caso de los campamentos, los participantes han disfrutado de una programación que ha combinado talleres de educación ambiental con juegos, manualidades temáticas, proyecciones e interacciones con algunos de los animales. Además, los menores han terminado cada jornada disfrutando de los juegos de agua de la Ciudad de los Niños y las Niñas, completando así una oferta que ha aunado aprendizaje, ocio y convivencia.
Por su parte, las Noches del Zoo han vuelto a convertirse en una de las actividades más demandadas del verano. La elevada aceptación ha llevado a incorporar una sexta fecha al calendario previsto inicialmente, permitiendo que un mayor número de personas pudiera disfrutar de esta experiencia, que ofrece la posibilidad de conocer los hábitos de los animales durante la noche y pernoctar en las instalaciones del Centro de Conservación.
El programa ha vuelto a apostar por la inclusión gracias a la colaboración de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, que ha puesto a disposición de la actividad técnicos especializados para facilitar la participación de menores con necesidades especiales, permitiendo que las actividades se desarrollaran en un entorno accesible e integrador para todos los participantes
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