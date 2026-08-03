Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes, 3 de agosto de 2026
Exposición
Continúa ‘What lies in between’
La exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula. Esta edición, alineada bajo el lema Después de todo, ofrece un enfoque crítico sobre las dinámicas del post-conflicto, la resiliencia y la memoria .
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00h y de 16.30 a 20.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975..
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
Exposición
‘Entre luces y sombras. el universo de Ricardo Baroja’
Exposición del artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura. Aunque su figura fue parcialmente eclipsada por la fama de su hermano, el escritor Pío Baroja, hoy es reivindicado como uno de los grandes renovadores del grabado español del siglo XX. Presenta una selección de obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Córdoba.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
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