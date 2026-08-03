Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 3 de agosto
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 4 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rosa María Fuentes Domínguez
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
Francisco Luque Moreno
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Manuel Mestanza Cívico
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael
María Josefa Jiménez Lucena
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael
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