Los fallecidos en Córdoba el lunes 3 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 4 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rosa María Fuentes Domínguez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Francisco Luque Moreno

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Manuel Mestanza Cívico

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

María Josefa Jiménez Lucena

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