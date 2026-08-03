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Ayuntamiento de Córdoba

Facua Córdoba denuncia la falta de limpieza, seguridad y ornato del cementerio de San Rafael y pide acciones urgentes

La entidad solicita un programa permanente de mantenimiento preventivo para evitar futuras situaciones de deterioro de las instalaciones

Fotografía del cementerio de San Rafael tomada por Facua.

Fotografía del cementerio de San Rafael tomada por Facua. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Facua Córdoba ha presentado sendas denuncias ante el alcalde de Córdoba y la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Córdoba (Cecosam) por las que solicita la adopción urgente de las medidas necesarias para corregir "el grave estado de abandono que presenta el cementerio de San Rafael y restablecer unas adecuadas condiciones de limpieza, conservación, seguridad y ornato del recinto".

La decisión de presentar ambas denuncias se produce tras la visita al cementerio realizada por miembros de la asociación el pasado 1 de agosto en la que, según informan en un comunicado, pudieron comprobar que, "no se han corregido las deficiencias denunciadas en febrero y que el estado de conservación del recinto ha experimentado un evidente agravamiento".

Deficiencias detectadas

La entidad informa de que en la visita "se constató la existencia de abundante vegetación completamente seca sin retirar, acumulación de hojas y restos vegetales, suciedad incrustada en distintas zonas de tránsito, abandono de numerosos parterres e imbornales y rejillas de evacuación de aguas completamente obstruidos por residuos", circunstancias que evidencian una insuficiente prestación de los servicios de limpieza, conservación y mantenimiento cuya ejecución corresponde a Cecosam conforme al reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba. Asimismo, la asociación solicita la implantación de "un programa permanente de mantenimiento preventivo que garantice la correcta conservación del Cementerio Municipal de San Rafael todo el año y evite que vuelvan a reproducirse situaciones de abandono".

Fotografía de las deficiencias detectadas en el cementerio aportada por Facua Córdoba.

Fotografía de las deficiencias detectadas en el cementerio aportada por Facua Córdoba. / CÓRDOBA

Actuaciones solicitadas

En las denuncias presentadas, Facua Córdoba solicita al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam que se practique "una inspección técnica del estado del recinto y que se apruebe, con carácter urgente, un plan extraordinario de limpieza, desbroce y mantenimiento integral que incluya la retirada de vegetación seca, la limpieza de viales y zonas comunes, la recuperación de los parterres, la desobstrucción de imbornales y rejillas de evacuación de aguas y la ejecución de cuantas actuaciones resulten necesarias para restablecer unas adecuadas condiciones de salubridad, seguridad, conservación y ornato".

El Reglamento municipal

Facua Córdoba recuerda que los artículos 11 y 15 del Reglamento de los Cementerios Municipales de Córdoba atribuyen expresamente a Cecosam la realización de los servicios y trabajos necesarios para el mantenimiento, la limpieza y la conservación de los cementerios municipales, así como de sus jardines, elementos urbanísticos e instalaciones. A juicio de la asociación, el estado que actualmente presenta el Cementerio de San Rafael podría evidenciar un incumplimiento de dichas obligaciones reglamentarias, al no garantizarse unas condiciones adecuadas de limpieza, conservación y mantenimiento en un servicio público esencial cuya correcta prestación corresponde a la empresa municipal.

La asociación considera que la correcta conservación de un cementerio debe constituir una prioridad ineludible para cualquier administración pública, especialmente cuando se trata de un servicio financiado con los impuestos de toda la ciudadanía.

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