El equipo especializado de Sadeco limpia la cruz nazi de la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba

El equipo especializado de Sadeco que se encarga de la limpieza de graffitis en Córdoba ha actuado este lunes a primera hora de la mañana para limpiar la cruz gamada que apareció pintada el pasado sábado sobre el pedestal de la escultura de Maimónides en la Judería. El Gobierno municipal condenó este acto vandálico y denunció los hechos ante la Policía Nacional aunque hasta este lunes no se ha retirado.

La alcaldesa accidental, Cintia Bustos calificó los hechos como una “agresión al patrimonio” y lamentó la gravedad del mensaje de odio que representa dicha pintada tras realizar el atestado correspondiente y trasladarlo para su investigación. El presidente de Sadeco, por su parte, destacó la dificultad de la eliminación de graffitis sobre piedra, lo que obligó a esperar hasta el lunes para que interviniera el equipo especializado en estas tareas, con el fin de evitar dañar mayores en el monumento.

Un grupo de turistas ante la estatua de Maimónides, vandalizada con una pintada de una cruz nazi en su base, este sábado. / A.J. González

La Policía Nacional ha informado de que puso en marcha una investigación sobre lo ocurrido nada más tener conocimiento de los hechos aunque de momento no se ha producido ningún avance o identificación. A nivel jurídico, una agresión al patrimonio de estas características puede suponer importantes sanciones por vía penal y administrativa.

Una pintada con simbología nazi como esta puede traducirse en los juzgados en penas de prisión de entre 6 meses y tres años y multas por delito de daños al patrimonio histórico, además de penas adicionales de entre 1 y 4 años de prisión si se califica como delito de odio o discriminación. La pena obligaría al autor a pagar el coste total de la limpieza y restauración especializada del monumento. Por otro lado, la ordenanza de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba sanciona de forma severa el vandalismo y el deslucimiento de bienes públicos y en función de la gravedad y el valor del espacio dañado, prevé multas económicas de entre 300 y 3.000 euros.